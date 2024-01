Olis per a la cara que no voldràs deixar escapar

Una noia que es procura una bona cura facial (AMIC)

Si ens submergim en l’univers beauty podem descobrir tot el ventall de textures existents per a la cura facial. Entre tots, els olis per al rostre s’han alçat com a infal·libles elixirs de bellesa. Aquestes fórmules han deixat enrere el temor a l’obstrucció dels porus, i aconsegueixen transformar la rutina de la cura de la pell gràcies a la seva potent acció hidratant i nutritiva.

Què poden fer per nosaltres els olis per al rostre? Repassem les claus del seu èxit i et presentem cinc recomanacions.





Els beneficis dels olis per al rostre

La seva capacitat per a hidratar la pell, fins i tot les més seques, és un dels punts forts dels olis per al rostre, que aconsegueixen ser absorbits de manera fàcil, deixant el cutis suau i flexible. I és que, com assenyala, Ana Puelles, d’Estètica Lostao, aquesta fórmula penetra més que els tractaments en crema i combina ingredients naturals essencials molt útils per a il·luminar, calmar o equilibrar la pell. Així podem treure-li el màxim partit a una rutina de skincare sense sentir-nos pesades i sense deixar residus enganxosos en el nostre cutis.

A més, aquests olis per a la cara, com l’oli de argan, jojoba o rosa mosqueta, contenen àcids grassos i vitamines que milloren l’elasticitat i la fermesa del cutis, gràcies a l’estimulació de la regeneració cel·lular. En la seva acció antioxidant combaten els radicals lliures, que ocasionen l’envelliment cutani prematur. Un altre dels punts forts d’aquestes fórmules és la seva increïble versatilitat, perquè els podem aplicar directament sobre la pell per a beneficiar-nos dels seus poders hidratants i nutritius o els podem barrejar amb els tractaments habituals.

I no ens podem oblidar de la relaxació sensorial a la qual convida l’aplicació d’aquests olis per al rostre. I és que la seva suavitat i l’aroma que proporcionen ens submergeixen en una experiència global que va més enllà de la cura facial.





Bondats de les fórmules segons el tipus de pell

Puelles ens ajuda a triar els olis per al rostre més adequats a les necessitats de la nostra pell.

Pell seca. Són ideals els olis més espessos, ricament nutritius, com el d’alvocat, argània, coco, baobab o oli a base de vitamina E. Aconsegueixen emplenar la pell i restaurar els nivells d’hidratació perduts.

Pell grassa. No obstant això, quan les pells presenten una tendència grassa, es recomanen els olis secs, idonis per a equilibrar la pell. A més, molts ofereixen propietats antibacterianes que eviten l’aparició de granits i compensen les necessitats del mantell hidrolipídic.

Pell normal o mixta. Els olis de borratja, magrana i llavor de rosa mosqueta són els olis més beneficiosos per al rostre normal o mixt. Com a regla general, es recomana apostar per olis naturals (i no minerals) perquè aquests últims queden en la superfície i no ofereixen els mateixos beneficis a la pell.





Per bellezactiva.com