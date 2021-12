Després de molts mesos de treball i d’un intens procés participatiu, Oliana ja compta amb un ‘Protocol d’actuació davant les violències sexuals als espais públics d’oci d’Oliana’, que té l’objectiu de reduir les violències sexuals i promoure espais lliures de sexisme al municipi.

El dilluns 13 de desembre, a les 18 h, tindrà lloc la seva presentació oficial, oberta a tota la ciutadania, a la sala d’actes de l’Ajuntament d’Oliana. L’acte comptarà amb les presentacions de Carme Lostao, alcaldessa d’Oliana, Maricel Segú, coordinadora territorial de Joventut a Lleida, Alt Pirineu i Aran, Núria Ramon, directora de l’Agència Catalana de Joventut i Roser Monsó, Montse Pineda, secretària de Feminismes (Generalitat de Catalunya) i Roser Monsó, tècnica de Noctàmbul@s.

El procés d’elaboració del protocol ha sigut possible gràcies a l’aposta política de l’ajuntament d’Oliana, el treball desenvolupat per l’Observatori Noctàmbul@s, el suport econòmic i tècnic de l’Agència Catalana de la Joventut i la tasca com a referent a territori de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el SIAD Alt Urgell.

Cal esmentar, així mateix, la implicació de totes les persones, serveis i entitats participants en les entrevistes i enquesta de la diagnosi, al grup motor, així com al grup focal i a la comissió participativa.

El protocol parteix d’una àmplia diagnosi de la realitat, per conèixer les violències sexuals que es donen en els entorns d’oci al municipi, i compta amb un complert pla d’actuació, que ha sorgit del procés comunitari i participatiu, i que preveu un total de vint-i-set accions a desenvolupar en els anys vinents per construir un municipi més feminista, lliure i segur per a totes.