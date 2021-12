Aprovada una nova quota de 250 permisos de residència per a autònoms

El Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi estableix que d’aquests 250 permisos aprovats, 50 queden reservats per a professionals liberals i 200 són per a altres supòsits de residència i treball per compte propi.

Avui dia, gairebé s’han exhaurit totes les autoritzacions previstes en la darrera convocatòria de febrer del 2021. El nombre global d’autoritzacions de residència i treball per compte propi que es podien lliurar també era de 250, repartides en 50 autoritzacions per a professionals liberals i 200 autoritzacions per als altres supòsits. En concret, ja s’han exhaurit un total de 227 autoritzacions del contingent global de la quota, repartides en 18 autoritzacions per a professionals liberals i 209 per a altres supòsits de residència i treball per compte propi.

Per aquest motiu, el Govern ha aprovat un nou contingent del mateix abast, amb l’objectiu de continuar fomentant la inversió estrangera amb efectes positius per al mercat de treball nacional i l’afavoriment de la cohesió social.

El Reglament de quota general entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).