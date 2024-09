Olga Gelabert, nova ambaixadora d’Andorra a la República portuguesa

La nova ambaixadora no resident d’Andorra a la República portuguesa, Olga Gelabert (SFGA)

El Consell de Ministres ha validat aquest dimecres el nomenament de la nova ambaixadora no resident d’Andorra a la República portuguesa. Olga Gelabert assumeix les funcions de representant del Principat al país lusità, en substitució d’Eva Descarrega, la qual havia exercit aquesta posició fins a finals de setembre. Un cop aprovada la decisió pel Govern, el Ministeri d’Afers Exteriors iniciarà els tràmits pertinents per a obtenir el plàcet i poder oficialitzar la presa de possessió del càrrec.

Amb aquesta decisió es reforça la presència del cos diplomàtic del país, que té com a objectiu garantir la representació d’Andorra en el màxim nombre de països de la Unió Europea. Olga Gelabert té una dilatada experiència en l’entorn polític nacional, com a consellera general, que va exercir entre els anys 2011 i 2015, i, posteriorment, com a ministra de Cultura, Joventut i Esports, entre el 2015 i el 2019.