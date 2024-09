El BC Andorra s’agrada en el seu debut a la Lliga Catalana ACB davant el Girona (84-61)

Jugada en atac del BC Andorra. Foto: Club

Còmoda victòria del BC Andorra (84-61), a Tarragona, contra el Bàsquet Girona en l’estrena de la Lliga Catalana ACB 2024, en un compromís en el qual els gironins han acabat absolutament fora del partit tant físicament com mentalment. El matx ha començat molt igualat, amb un lleuger domini gironí gràcies al desencert dels de Natxo Lezkano des de la línia de tirs lliures amb un fluix 1/6. A la fi del primer quart s’ha arribat amb un pobre 14-17 per a l’equip presidit per Marc Gasol, avui a la llotja del Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània de Tarragona.

Al segon quart es quan el Bàsquet Girona ha tingut el seu màxim avantatge 25-33, gràcies a un Ike Ireogbu que superava amb facilitat Shannon Evans a l’1 contra 1 contínuament. Ha estat llavors que els andorrans han despertat en defensa, Seydou Doukombya s’ha posat l’equip a l’esquena fent-se fort a la pintura i ha començat un gran parcial que ha permès als tricolors col·locar-se per davant al descans amb un 36-33.

La segona part -tant el tercer com l’últim quart- ha estat de clar domini andorrà, en pràcticament cada jugada en atac els de Natxo Lezkano treien petroli, ja sigui en punts, rebots en atac o carregant de faltes personals als gironins, cosa que ha permès marxar a la fi del tercer quart amb un clar 75-54.

Al darrer quart, un Girona absolutament descentrat i fora del partit cometent molts errors, pilotes perdudes i faltes que es podien evitar ha fet que els andorrans hagin acabat amb una diferència de 84-61 al final del partit. I encara poden donar gràcies a la quantitat de tirs lliures errats pel BC Andorra, ja que la diferència encara hagués pogut ser molt més gran.





Els anotadors

Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (11), Aaron Ganal (0), Nacho Llovet (6), Jerrick Harding (14), Stan Okoye (6), Chumi Ortega (2), Ferran Bassas (4), Felipe dos Anjos (6), Kyle Kuric (5), Nikos Chougkaz (8), Ben Lammers (6), Seydou Doukombya (16).

Anotadors del Girona: Ike Ireogbu (21), Nike Sibandé (11), Maxi Fjellerup (0), Yves Pons (9), Juani Marcos (3), Guillem Ferrando (0), Juan Fernández (2), Francesco Caffaro (0), Sergi Martínez (7), Mindaugas Susinskas (2), Jaume Sorolla (2), Aljami Durham (4).