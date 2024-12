Observatori d’AR+I: L’habitatge és manté com el principal problema per al 70% del andorrans

Presentació de l’Observatori del segon semestre (AR+I)

L’Observatori és un instrument elaborat i desenvolupat pel grup de sociologia d’Andorra Recerca Innovació (AR+I), que pretén mesurar, d’una banda, les percepcions de la població envers diversos aspectes de la societat andorrana i de l’altra, l’evolució de les tendències que s’han anat configurant al llarg dels anys. Per això aquesta enquesta té una periodicitat semestral i conté preguntes que es repeteixen de manera regular. A més, en cada edició s’inclou una temàtica concreta (dependència, medi ambient, conciliació, habitatge, mobilitat o turisme) per tal d’aprofundir en problemàtiques d’actualitat al Principat i per a complementar les línies d’investigació que es generen des del grup de sociologia.

Per a poder ampliar la capacitat d’anàlisi dels resultats, les dades de l’Observatori han de ser comparables amb d’altres enquestes similars que es realitzen a països i regions properes, com ara els baròmetres d’opinió del CIS a Espanya, l’INSEE a França o l’Eurobaròmetre de la Unió Europea. És per aquest motiu que el disseny d’aquests sondejos s’inspira en moltes d’aquestes enquestes per tal que es produeixi una adequació metodològica amb l’objectiu de poder comparar els resultats de la manera més fidedigna possible.

L’Observatori d’aquest semestre inclou quatre blocs temàtics: aspectes principals a millorar d’Andorra en l’actualitat, Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea, habitatge i turisme.

El treball de camp s’ha desenvolupat mitjançant una enquesta telefònica i s’ha dut a terme entre el 9 i el 25 d’octubre de 2024. L’univers d’aquest estudi és tota la població d’Andorra (àmbit nacional) major de 18 anys que viu en una llar amb telèfon fix o bé que té telèfon mòbil. La mostra està formada per 823 persones escollides de manera aleatòria entre tots els possibles números de telèfon d’Andorra.

El marge d’error per al conjunt de la mostra i en el supòsit d’una selecció aleatòria simple és del +/-3,47%, amb un nivell de confiança del 95,5% i sota la hipòtesis de màxima indeterminació (P=Q=50).

La mostra s’ha ponderat per sexe, edat i nacionalitat per tal d’adequar-la als percentatges reals de la població d’Andorra major de 18 anys. Per efecte d’aquesta ponderació es poden produir lleugeres variacions en alguns percentatges a causa de l’arrodoniment dels decimals.





Aspectes a millorar

Entre els aspectes a millorar d’Andorra esmentats pels enquestats, destaca en primer lloc l’elevat preu i la manca d’oferta d’habitatge, amb un 70% (igual que el passat semestre), un 21% esmenten els salaris baixos (un 16% a l’anterior enquesta), un 15% el trànsit, les cues i problemes de mobilitat en la xarxa viària (també un 15% ho van dir el passat semestre), un 13% diuen que cal millorar les infraestructures i equipaments (un 14% en l’anterior semestre), un 9,5% el transport públic (un 10% a l’enquesta del semestre anterior) i prop d’un 9% esmenten el nivell de vida car, el cost elevat dels productes bàsics, etc. (un 13% a l’observatori anterior).

El preu de l’habitatge segueix destacant com el primer aspecte a millorar a Andorra, seguit del nivell baix dels salaris, aspectes que estan relacionats ja que en molts casos les persones enquestades comenten que el preu dels lloguers és molt elevat respecte als salaris d’Andorra, o que els salaris són molt baixos en relació amb el preu dels habitatges o amb el cost de la vida en general.

Un 34,6% dels enquestats diuen que l’aspecte que més els afecta personalment és el preu de l’habitatge (un 34,2% a l’observatori anterior), un 7% els salaris (per un 5% a l’anterior enquesta), també un 7% el trànsit (igual que el semestre passat), un 4% les infraestructures i equipaments (un 6% el passat observatori) i prop d’un 4% les polítiques socials, prestacions i pensions (per un 5,5% el semestre anterior).





Acord d’associació

Un 81% de la població enquestada (un 90% dels andorrans i un 75% dels no andorrans) diuen que han sentit parlar de les negociacions que s’han produït entre Andorra i la Unió Europea per a establir un acord d’associació, davant d’un 18% que diuen que no n’han sentit a parlar (un 9% entre els andorrans i un 24% entre els no andorrans).

Entre les persones que han sentit a parlar de les negociacions entre Andorra i la Unió Europea per a establir un acord d’associació, un 73% consideren que estan poc o gens informades de l’acord pactat (un 67% entre els andorrans i un 78% entre els no andorrans), davant d’un 25% que es consideren molt o bastant informades (un 30,5% dels andorrans i prop d’un 21% dels no andorrans).

Un 39% dels enquestats que han sentit a parlar de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea pensen que aquest acord és positiu (un 35% dels andorrans i un 43% dels no andorrans), mentre que un 40% consideren que és negatiu (un 44% dels andorrans i un 39% dels no andorrans). Un 6% no el consideren ni positiu ni negatiu i un 13% no ho saben. Un 24% dels andorrans afirma que votaria a favor de l’acord, un 47% comenta que votaria en contra, per un 29% que no sap o no contesta que faria.





Habitatge

Igual que a les anteriors enquestes, al voltant del 60% de les persones enquestades viuen en un habitatge de lloguer, i també es registren percentatges similars en la proporció de persones que tenen un habitatge en propietat, ja pagat o pagant hipoteca.

Un 25% de les persones enquestades afirmen que destinen menys d’un 30% dels ingressos de la seva llar a pagar l’habitatge, un 39% hi destinen entre un 30% i un 49%, i prop d’un 17% més de la meitat dels ingressos mensuals. La mitjana del percentatge dels ingressos mensuals que es destinen per a pagar l’habitatge és del 34,6%.





Turisme

Un 76% dels enquestats consideren que el tracte que reben els turistes a Andorra és bo o molt bo (un 24% consideren que és molt bo i un 52% bo), un 16% regular i un 3% consideren que el tracte que reben és dolent o molt dolent. En relació amb anteriors enquestes, ha augmentat el percentatge d’enquestats que consideren que el tracte que reben els turistes a Andorra és bo o molt bo i ha anat disminuint el percentatge dels que diuen que és regular i dolent o molt dolent.

El 51% dels enquestats creuen que Andorra ha arribat o està a punt d’arribar al límit de la seva capacitat per a donar serveis als turistes, mentre que un 42% diuen que Andorra ha de continuar atraient més turisme, i in 8% no ho saben o no han contestat.