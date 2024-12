Presenten el Campionat d’Andorra d’Automobilisme amb quatre proves de muntanya

Acte de presentació del Campionat d’Andorra d’Automobilisme (ACA CLUB)

Aquest dijous, 19 de desembre, la Comissió Esportiva d’ACA CLUB ha presentat el calendari esportiu per al pròxim any, fent un pas ferm amb la creació del Campionat d’Andorra d’Automobilisme, un nou certamen que inclourà quatre proves en la disciplina de muntanya: la Pujada Arinsal, la Pujada Arcalís, la Pujada Beixalís i la Pujada la Peguera.

Toni Santacreu Coma, president de la comissió Esportiva ACA CLUB, afirma: “Amb la creació d’aquest campionat, que és una fita per a l’automobilisme andorrà, estem complint amb la visió i l’encàrrec del president Tarrado. Tota l’experiència i la feina de molts anys, ens ha permès dissenyar un campionat a mida del nostre país, de la nostra comunitat de pilots, col·laboradors i del nostre equip de treball”.

Toti Sasplugas Teixidó, secretari general de l’ACA, afegeix: “No només impulsem l’automobilisme en una disciplina molt nostra, com és la muntanya, sinó que també fomentem el desenvolupament del talent jove i reforcem la nostra posició en l’automobilisme internacional. També és important destacar que es tracta d’un projecte a llarg termini, com a mínim per als pròxims quatre anys.”





Un campionat de muntanya amb projecció internacional

La Pujada a Arinsal (31 de maig i 1 de juny) continuarà sent una prova destacada, puntuable tant per al Campionat d’Espanya de Muntanya com per al Campionat de França de Muntanya de 2a divisió, consolidant la seva importància al calendari automobilístic de la regió.

El 28 de juny se celebrarà la Pujada a Arcalís, el 20 de setembre serà el torn de la Pujada a Beixalís, i finalment, el 18 d’octubre tindrà lloc la Pujada a la Peguera. Totes aquestes proves tenen una extensió d’entre 3 i 3,5 quilòmetres.

En aquest sentit, Joel Capdevila Casino, responsable tècnic, comenta: “L’any passat vam dissenyar la Pujada a la Peguera com un assaig per a entendre si era possible replicar més proves d’aquest tipus, molt compactes, d’un dia, en clau nacional. Tot i que al final sabíem que hi havia punts de millora, la valoració de la Peguera per part de tot l’equip de treball va ser molt positiva, i això ha estat el punt de partida per a incorporar dues proves més al calendari, amb el mateix format.”





Canvis al Ral·li d’Andorra Històric

Per la seva banda, la prova més antiga de la casa, el Ral·li d’Andorra Històric, canvia la seva data tradicional per a celebrar-se el 15 de novembre, una decisió que busca optimitzar les condicions per als pilots i espectadors, i consolidar la seva rellevància dins del panorama automobilístic nacional.





Promoció dels joves pilots

La creació d’un campionat en clau nacional amb quatre proves, més el Ral·li d’Andorra, configura l’escenari ideal per a desenvolupar un programa específic per a la promoció del talent del país, oferint una gran oportunitat per a desenvolupar les seves habilitats i tenir les primeres experiències en el món del motorsport.





Oficials ACA CLUB: formació i professionalització

Aquest conjunt de cinc proves —amb Arinsal i el Ral·li d’Andorra com a pilars fonamentals— serà clau per a impulsar la professionalització de les comissàries i comissaris, així com dels oficials de cursa, fomentant una major especialització en cada àrea de treball i garantint els més alts estàndards en l’organització de competicions.





Calendari 2025

Pujada Arinsal: 31 de maig i 1 de juny

Pujada Arcalís: 28 de juny

Pujada Beixalís: 20 de setembre

Pujada la Peguera: 18 d’octubre