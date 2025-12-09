Taller artesanal de corones de Nadal al Museu Carmen Thyssen

Les activitats corresponents a aquest mes, al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), continuaran aquest proper dijous, 11 de desembre, amb un taller artesanal de corones de Nadal, a càrrec de l’artista Paula Trasserra, de l’estudi floral Flywels. Durant l’activitat els participants podran elaborar la seva corona combinant elements naturals com avet, eucaliptus i cotó per a aconseguir una peça única que aporti aroma, calidesa i textura a la decoració nadalenca.
Per a prendre part en aquest taller familiar artesanal de corones de Nadal es indispensable la inscripció prèvia al número de telèfon 800 800 o bé escrivint un correu electrònic a reserves@mcta.ad. L’activitat començarà a les 19 hores del pròxim dijous i tindrà un cost de 25 euros per persona.