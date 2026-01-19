Encamp inicia les obres del primer tram de la remodelació de l’avinguda de Joan Martí

El Comú d’Encamp ha iniciat, aquest dilluns, les obres corresponents a la primera fase de la remodelació de l’avinguda de Joan Martí, en el tram comprès entre la rotonda de Prat de Genil i el carrer de la Molina. Els treballs tindran una durada aproximada de 12 mesos. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha exposat avui les principals modificacions que comportarà aquesta actuació i ha remarcat que “es tracta d’una obra que permetrà la pacificació de l’avinguda i contribuirà a millorar la qualitat de vida de tota la ciutadania d’Encamp”.
Fernàndez ha transmès també un missatge de tranquil·litat als veïns de la zona, ja que “tot i que els treballs durin 30 mesos, el veí no tindrà mai 30 mesos d’obres davant de casa seva”. Finament, el cònsol menor ha explicat que, durant aquesta fase, la circulació en aquest tram es limitarà al sentit ascendent, mentre que el trànsit de baixada es desviarà pel vial i/o per l’avinguda del Príncep Benlloch i la carretera de Vila fins a Ràdio Andorra.
L’inici de les obres ha comptat també amb la presència del secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui ha destacat que “Encamp és una parròquia compromesa amb el transport públic, on el Govern aporta més recursos econòmics mitjançant la incorporació de nous autobusos per a potenciar-lo”. En aquest sentit, Forné ha afegit que “des de l’Executiu celebrem que els centres de les parròquies es vagin pacificant, ja que això suposa beneficis clars per a la mobilitat sostenible i el transport públic”.
En paral·lel a l’inici de les obres, s’ha reforçat el servei de transport públic. Des d’avui, la línia L2 incrementa el nombre de vehicles de cinc a sis, mentre que la línia L4 passa a circular per l’interior del nucli urbà. Els caps de setmana, el nombre d’autobusos augmenta de tres a quatre unitats i, com a novetat, s’incorpora un servei nocturn amb sortida a les 22.00 hores des de l’Estació Nacional d’Autobusos fins al centre d’Encamp.
Afectacions de mobilitat
Durant tot el període d’obres es garantirà l’accés als habitatges, comerços i garatges, així com la disponibilitat de zones d’aparcament i d’espais de càrrega i descàrrega, que s’aniran adaptant en funció de l’evolució dels treballs.
Des del carrer de la Vena es permetrà el gir a l’esquerra en direcció a Prada de Moles, amb l’excepció dels vehicles de més de 3,5 tones.
Del 19 de gener al 12 de març, en sentit ascendent, les parades de transport públic funcionaran amb normalitat. En sentit descendent quedaran anul·lades les parades de Riu Blanc i Prada de Moles. La parada de la Molina es trasllada provisionalment a la rotonda del Poblet d’Encamp, mentre que la parada de Ràdio Andorra concentrarà totes les línies (L2, L3 i L4). El Funibus mantindrà el mateix recorregut que el bus nacional, i el servei Uclic només es veurà afectat a la parada de la Molina.
A partir del 12 de març, amb la reobertura del carrer de la Molina, les línies L2 i L4 tornaran a circular per l’avinguda de Joan Martí en sentit descendent a partir d’aquest punt. Es mantindrà la parada provisional a la rotonda del Poblet d’Encamp i es recuperaran les parades de Riu Blanc i Prada de Moles.
El Comú garantirà en tot moment els serveis de recollida d’escombraries, neteja viària i treta de neu, així com la instal·lació de passos de vianants provisionals i la senyalització temporal necessària.
Veure díptic informatiu afectacions de mobilitat
Dinamització del comerç i garantir la qualitat de vida
El projecte de remodelació de l’avinguda de Joan Martí, amb un cost aproximat de 6,7 milions d’euros i una durada total de 30 mesos, es desenvoluparà en quatre fases. L’objectiu és transformar aquest eix central per a millorar la qualitat de vida, la mobilitat, la seguretat viària i la dinamització comercial i social de la parròquia, tot donant continuïtat a la transformació iniciada a la zona de Sant Miquel.
Entre les principals actuacions previstes destaquen l’ampliació dels espais per a vianants, la creació de zones verdes i enjardinades, la instal·lació de nou mobiliari urbà, la renovació del paviment i de les voreres, així com la construcció de passos de vianants elevats per a reforçar la seguretat.
El projecte inclou també la millora dels serveis públics soterrats, la instal·lació d’enllumenat eficient de baix consum i la integració d’infraestructures intel·ligents que permetran una gestió més eficient de la mobilitat i dels serveis urbans. Tot plegat contribuirà a unificar estèticament el centre d’Encamp, continuant amb la transformació de la zona de Sant Miquel, i a consolidar l’avinguda com un espai més accessible i atractiu per a residents, visitants i comerços.
El Comú d’Encamp posa a disposició de la ciutadania canals d’informació directa i actualitzada, entre els qual hi ha el WhatsApp comunal al 653 200, i fa una crida a la col·laboració de veïns i comerciants durant el desenvolupament d’aquest projecte estratègic, que “permetrà convertir l’avinguda de Joan Martí en un espai més segur, sostenible i de trobada per a tothom”.