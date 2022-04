Oberta la convocatòria per accedir a una habitació a la Ciutat Internacional Universitària de París

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de la convocatòria per accedir d’una habitació a la Ciutat Internacional Universitària de París (CIUP). Des del ministeri, amb l’objectiu d’afavorir l’acollida dels estudiants andorrans a França, reserva dues habitacions en aquestes instal·lacions.

Hi poden accedir estudiants de tercer any de licence 3, màster, doctorat i postdoctorat. Els interessats, que han de ser andorrans o residents, han de tenir entre 18 i 30 anys el dia 1 de setembre del 2022 i han d’estar inscrits en un centre d’ensenyament superior o en una de les acadèmies de París, Créteil o Versalles.

També hi poden accedir estudiants que hagin exercit una activitat professional durant com a mínim dos anys i que o bé facin una estada necessària per a la bona evolució de la seva carrera o bé estiguin inscrits en un diploma de tercer cicle lligat a l’activitat professional.

La CIUP fixa els preus de lloguer de l’habitació cada curs acadèmic. A títol indicatiu, el preu mensual durant aquest any acadèmic és d’aproximadament 599 euros per l’allotjament en una habitació individual.

La CIUP és un conjunt de 40 residències universitàries situat al districte XV de París, que acull estudiants i investigadors d’arreu del món. Es distingeix per la qualitat i diversitat dels serveis que ofereix a la comunitat universitària i per una àmplia vida cultural amb nombroses activitats al llarg de l’any.

El termini de presentació de les sol·licituds s’allarga fins al 10 de juny d’enguany. L’edicte de la convocatòria i l’imprès de sol·licitud estan disponibles a www.ensenyamentsuperior.ad o es poden sol·licitar per correu electrònic a ensenyament_superior@govern.ad o al telèfon 743300.