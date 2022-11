Oberta al CAP de la Seu l’exposició del concurs per a promocionar la lactància materna

Aquesta setmana s’ha estrenat l’exposició fotogràfica del concurs sobre la lactància materna que impulsat el CAP de la Seu d’Urgell. Aquesta mostra recull totes les fotografies que s’han presentat al certamen realitzat en motiu de la Setmana Europea de la Lactància Materna a l’Alt Urgell. En total hi ha hagut 41 participants.

Des de l’organització es mostren “molt contents de la gran rebuda d’aquesta iniciativa” i asseguren que “ha estat molt difícil per part del jurat la valoració i selecció de les fotografies premiades”, perquè “totes elles són una mostra de bellesa i de diferents visions de la lactància materna”. Finalment, el premi principal s’ha atorgat a la fotografia ‘Naturalesa en estat pur’, de Hanan Douhri. El segon premi és per ‘Vida’, de Jèssica Cúria; i el tercer, per a la imatge ‘El rock de la fes-teta’, de Neus Trench. Com a novetat, el jurat ha fet mencions especials a les fotografies titulades ‘Germans de llet’ i ‘Un inici diferent’.

L’exposició romandrà al CAP de la Seu fins al 15 de desembre vinent. A partir del dia 16 de desembre es podrà visitar al CAP d’Oliana, on s’hi estarà fins al 20 de gener de 2023, i després es traslladarà a la Fundació Sant Hospital de la Seu, on es podrà veure del 21 de gener al 28 de febrer. Després d’aquest periple, els autors podran recollir les seves fotografies a partir del març a la planta 2 del CAP urgellenc.