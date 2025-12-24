Noves nevades a qualsevol cota durant el matí de nadal

Segons informa el Servei Meteorològic Nacional (SMN) la nevada del dia de Nadal pot afectar a totes les cotes a primeres hores del matí, al Principat d’Andorra, però durant el dia la neu pujarà entre els 1.200 i 1.400 metres. No obstant, s’ha de tenir en compte que de cara a la matinada de Sant Esteve podria tornar a baixar.
Cenyint-se a la previsió meteorològica facilitada per a les properes hores, s’esperen fins a 5 centímetres de neu als fons de vall, 15 cm als 2.000 metres i uns 25 centímetres als cims de les muntanyes andorranes. Com és habitual en aquests casos, es demana prudència i meditar sobre la conveniència de fer activitats a la natura si les condicions ho desaconsellen. Així mateix, també s’ha d’extremar la precaució a l’hora de circular amb vehicles i portar sempre els equipaments especials.