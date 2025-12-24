Compte enrere per a l’obertura del Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra

By:
On:
In: Cultura i Oci
El cartell del Saló de la Infància i la Joventut d'enguany (Comú d'Encamp)
El cartell del Saló de la Infància i la Joventut d’enguany (Comú d’Encamp)

El Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra arriba amb una 31a edició plena de sorpreses i activitats per a infants i joves. L’esdeveniment es divideix en dues setmanes: del 27 al 30 de desembre a Encamp, al Complex Esportiu i Sociocultural, i del 2 al 4 de gener al Pas de la Casa, al Centre Esportiu. L’horari en ambdues viles és de les 16 a les 21 hores.

Segons assenyala el Comú d’Encamp, es tracta d’una gran experiència per a viure durant les tardes de les vacances de Nadal i Reis. Les activitats del Saló es divideixen en diferents espais i propostes, podent escollir els joves assistents la que més els agradi. L’entrada permet moure’s per tot el recinte sense limitacions.

Més informació AQUÍ!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]