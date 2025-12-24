Compte enrere per a l’obertura del Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra

El Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra arriba amb una 31a edició plena de sorpreses i activitats per a infants i joves. L’esdeveniment es divideix en dues setmanes: del 27 al 30 de desembre a Encamp, al Complex Esportiu i Sociocultural, i del 2 al 4 de gener al Pas de la Casa, al Centre Esportiu. L’horari en ambdues viles és de les 16 a les 21 hores.
Segons assenyala el Comú d’Encamp, es tracta d’una gran experiència per a viure durant les tardes de les vacances de Nadal i Reis. Les activitats del Saló es divideixen en diferents espais i propostes, podent escollir els joves assistents la que més els agradi. L’entrada permet moure’s per tot el recinte sense limitacions.
