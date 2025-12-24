El karate andorrà tanca la temporada amb la seva gala

La Federació Andorrana de Karate (FandKarate) ha celebrat aquest dimarts al vespre la I Gala del Karate Nacional, a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany. Un acte institucional que ha servit per a tancar la temporada 2025 i fer balanç del primer any de funcionament de la Lliga Nacional del Karate Andorrà. La gala ha posat l’accent en el nou model competitiu impulsat aquesta temporada, que ha permès estructurar el calendari i establir un sistema de classificació basat en la regularitat dels resultats al llarg de les diferents proves.
Durant l’acte s’han lliurat els guardons als Grand Winners de la temporada en les categories formatives. En categoria benjamí, el títol ha estat per a Ibai Amorim; en categoria aleví, per a Laia Jover; en infantil, per a Jan Mellado; en juvenil, per a Inès Chevalier; i en cadet, per a Paulo Domingues.
En el mateix marc, la Federació Andorrana de Karate ha distingit el Club Fudo-Shin, d’Escaldes-Engordany, com a millor club de la temporada, en reconeixement als resultats obtinguts i a la seva participació a la Lliga Nacional. L’acte també ha inclòs el reconeixement als medallistes andorrans als Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025, celebrats al Principat. La federació ha distingit Silvio Moreira, Paula González i Maria Ubiergo pels metalls aconseguits en aquesta competició.
En l’àmbit institucional, s’ha reconegut el suport del Comú d’Escaldes-Engordany, el Comú de Sant Julià de Lòria, el Comitè Olímpic Andorrà i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra.
A nivell individual, s’han lliurat reconeixements a Antonio Moreno Marqueño com a aliat institucional; a Luis Ignacio Gómez Martín i Manel García Jodar, pel seu recorregut dins el karate; a Òscar Balcells de la Pena, pels valors vinculats a la disciplina; i a Xavier Herver Merino, pels mèrits esportius. Amb aquesta primera edició, la Federació Andorrana de Karate estableix la I Gala del Karate Nacional com un acte anual de tancament de temporada.