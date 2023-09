Noves accions de neteja del Valira des de la frontera fins a la Seu

Persones que han participat en la jornada de neteja del Valira la setmana passada (Per una Catalunya Neta)

El grup Per Una Catalunya Neta ha endegat una campanya de neteja de l’entorn del riu Valira, des de la frontera amb Andorra fins al terme municipal de la Seu d’Urgell, on conflueix amb el Segre. La primera de les accions previstes es va dur a terme dissabte passat i, com a la resta d’actuacions dutes a terme per aquest col·lectiu a altres indrets de l’Alt Urgell, ha permès constatar la necessitat de mantenir l’entorn natural i l’existència d’un gran nombre de conductes incíviques, per part d’individus que hi llencen tota mena de residus.

En aquesta primera netejada al Valira hi han pres part nou voluntaris, que han fet un tram de tot just 400 metres des de la frontera i riu avall. Toni Olm, impulsor del grup Per una Catalunya Neta, ha explicat a RàdioSeu que la seva intenció és organitzar més trobades per a fer aquesta neteja que, recorda, és totalment voluntària i altruista. En aquest sentit, Olm remarca que necessitaran moltes més jornades per a completar la neteja d’aquest tram de riu, tenint en compte que de la frontera al Mesclant de les Aigües hi ha un total de 15 quilòmetres i que en cada jornada poden netejar, com a màxim, uns 600 metres.

De les restes que hi han trobat, els responsables han alertat de la gran presència de tovalloletes enganxades als arbres i les bardisses. De fet, aquest objecte ha representat el 80% del rebuig que han recollit. També han localitzat molts objectes de ferro. En total, dissabte passat es van retirar fins a 460 quilos de rebuig, dels quals 130 kg eren ferro; 30 kg, plàstic dur; i 5 kg, plàstic domèstic. També van trobar una caixa de plàstic, un pneumàtic i, com a “joia de la corona”, una gran lona vermella.

Toni Olm lamenta que aquesta neteja s’hagi de fer per la irresponsabilitat de la gent que llença residus al medi natural. En tot cas, fa una crida a la col·laboració del màxim possible de gent perquè considera que, “poc o molt, tothom som responsables de la contaminació o de les restes que generem i que cal actual per a revertir aquesta situació”.

Tot i que ara s’hi vol actuar més a fons, Olm ha recordat que anteriorment ja s’havia fet algunes accions puntuals al riu Valira. L’activista urgellenc considera important actuar en punts com aquest, perquè són les capçaleres dels rius i, això, pot permetre que la brutícia no avanci riu avall.

Finalment, pel que fa al paper que hi té Andorra, Toni Olm celebra el fet que el Principat ha millorat molt la depuració de les aigües al llarg d’aquests darrers anys. Tot i això, critica que apareguin noves formes de contaminació com és, especialment, el llançament de tovalloletes d’un sol ús.

Per una Catalunya Neta informarà en cada moment de les noves accions que té previstes, tant des dels seus perfils a xarxes socials com al seu grup de Whatsapp.