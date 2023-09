Andorra finalitza setena al Trial de les Nacions

Participació andorrana en el Trial de les Nacions

Avui, diumenge 10 de setembre, l’equip d’Andorra ha pres la sortida del trial a les 9h05 del matí,

dirigint-se a les diferents zones del Trial de les Nacions 2023, celebrat a la localitat francesa

d’Auron (2 voltes a un recorregut de 15 zones).

L’equip d’Andorra ha finalitzat la primera volta en 10a posició. Després d’unes primeres zones

impecables, han arribat a la zona 6 amb només 6 peus de penalització. A la zona 7, en Jordi Lestang

ha patit una punxada que els ha fet perdre temps. Al final del la primera volta del trial, Andorra

tenia un total de 28 peus.

Després de 30 min de descans i reflexió entre les dues voltes, l’equip ha sortit més motivat, han

comès menys errors i han millorat molt la puntuació, penalitzant la segona volta amb només 12

peus, fent una 7a posició final amb un total de 40 peus.

Els motxillers en general estan contents amb el resultat de l’equip. Comenten: “La setena posició

és molt bona, ha estat una llàstima que a la zona 8 de la primera volta hem patit una punxada

que ens ha fet perdre temps, i amb la incertesa de no saber si arribaríem a l’hora hem comès

alguns errors que no ens ha permès arribar al Top 5 esperat.”

Amb el resultat d’avui, s’ha millorat l’obtingut l’any passat a Monza, Itàlia, on es va obtenir la

desena posició de 17 participants.

En la categoria d’Andorra, International Trophy, han participat un total de 18 països. El campió ha

estat Japó, seguit d’Alemanya i República Txeca.

Jan Gabriel, pilot de l’equip per segon any consecutiu, ens comenta: “Representar a un país és

una gran responsabilitat, però a l’hora és també un gran orgull, i et dona una motivació addicional

per donar el màxim. Aquesta motivació extra és el que avui ens ha permès fer una gran segona

volta per poder remuntar en la classificació. Marxem amb molt bones sensacions i amb ganes de

seguir treballant.”