Horòscop de l’11 al 17 de setembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Estaria bé que al llarg d’aquests dies miréssiu d’estar una mica quiets perquè hi ha moltes tendències a tenir topades, ja sigui amb cotxe com a peu. No cal que us quedeu tancats a casa, però sí que estaria bé que no feu imprudències. A part d’això, també és convenient que aneu amb compte a la feina, us podríeu trobar amb una sorpresa no massa bona. Al menys podeu tenir sort a la loteria, compreu-ne.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Encara que estareu una mica reprimits en el camp sexual, no deixareu de ser feliços perquè hi haurà un munt de coses que us aniran força bé. Si teniu un comerç al vostre càrrec la cosa pot ser molt bona. També tindreu la facilitat de saber parlar quan toqui i fer-ho adequadament a la situació que us trobeu i, per a acabar, i més important, és una bona ocasió per a demanar un augment a la feina.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Els aspectes que us afecten són molt bons i us donen una gran facilitat per a aconseguir el que vulgueu, ara bé no us passeu amb els propòsits que després costen de portar a terme fins al final. Parlant clar, que si ho voleu fer tot de cop no hi arribareu, trieu les prioritats. Per cert, és molt provable que tingueu alguna ensopegada amb la mare, no serà res greu, però podeu estar de morros uns dies.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

És probable que al llarg d’aquests dies sentiu parlar d’herències, potser no en rebreu cap ara, de moment el tema de conversa anirà força encarat cap aquest tema, sigueu prudents que parlant d’aquestes coses sempre hi solen haver varietats d’opinió i malentesos que poden portar a discussions absurdes. Si voleu, també podeu evitar el tema de conversa i parlar del temps, per exemple.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

És una bona situació per a vosaltres, estareu molt agradables amb la gent del vostre costat, però no deixaré de banda que se us escaparan rampells de geni com a resultat de la tensió acumulada, ja sigui a la feina o a causa d’algun malentès amb els amics. De totes maneres, la majoria dels dies estareu de bon humor i amb ganes de passar-ho bé. Anireu molt a poc a poc per a fer les coses i és que fa mandra.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Vistos els aspectes astrològics que us afecten, no hi ha massa bon rotllo aquests dies, estareu una mica crispats. Encara que les coses sembla que tenen moments de dificultats, no us preocupeu que tot es calmarà aviat i tornarà a agafar un caire més normal. A part que, no tot es negatiu, i dins dels moments baixos hi podem trobar bons aspectes amb la parella i els companys.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

És el moment de fer-ne alguna, porteu molts dies passius i el cos us demana ambient, no heu de deixar de donar-li perquè d’aquesta manera us sentireu més vius i vives, serà molt agradable per a vosaltres veure que us podeu divertir i que podeu trobar coses per a trencar la rutina. Per altra banda, heu de tenir present que tindreu alguna persona de sexe femení que necessitarà que li doneu un cop de mà.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tindreu moments de mal geni que es convertiran en situacions de mal fer, us aconsellaria que miréssiu de controlar els vostres instints i afluixar la ràbia que de vegades porteu dins, no es fàcil però es pot aconseguir. A part d’això, el millor tema per a vosaltres serà el dels diners, que en podreu guardar més del compte i, això, sempre va bé. Si aneu a fer un sopar passeu-ho tan bé com pugueu i no us enfadeu per res.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Estareu una mica cansats físicament, no us passa res greu, senzillament que tot us pesa més del compte i prou, és l’efecte d’un aspecte que no trigarà massa en passar de llarg, però de moment us afecta fent que ho trobeu tot pesat i us canseu de seguida. Per altra banda, us haig de dir que en el camp dels diners les coses us aniran molt bé i recuperareu uns diners perduts de fa força temps.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Continueu amb bona estrella en el camp sentimental, no deixeu que passi de llarg, podreu viure amb il·lusió tot el que passi aquests dies. Però, de manera immediata, el més possible és que tingueu una proposta de feina força bona, potser és una millora de la feina actual. Els que esteu estudiant haureu de començar a pensar què voleu perquè si no us poseu les piles aneu massa tranquils i calmats.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Teniu molt ben configurat el tema de l’economia, ara bé, és tot fruit de molt treball, ja està bé, però estaria millor si vinguessin per sort, que son més fàcils i valen igual, no perdeu l’esperança que algun dia també us pot arribar alguna cosa extra. Es preparen dies una mica pesats en el camp de l’amor, serà perquè no us faran massa cas i no us agradarà gaire, estaran molt distants i, això, no mola.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Aquests dies estareu valents per a dir el que penseu sense embuts, això us anirà bé per a aclarir una sèrie de qüestions que us afecten en certa forma malament, de totes maneres també hi haurà coses bones que voldreu explicar i, això, serà molt lloable per part vostre. De totes maneres heu de tenir clar que al llarg d’aquests dies us poden fer una mica la vida impossible en tots els camps, però ho portareu bé.