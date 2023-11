Nova reunió del Consell assessor del patrimoni cultural

Al fons, la ministra Mònica Bonell en la reunió del Consell Assessor del Patrimoni Cultural (SFGA)

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha encapçalat la darrera reunió del Consell Assessor del Patrimoni Cultural d’aquest any 2023, que ha tingut lloc a l’Hotel Rosaleda d’Encamp aquest dilluns 27 de novembre. Entre els punts tractats hi destaca la creació d’un web de cultura popular per part de l’Arxiu d’Etnografia, així com la presentació de les candidatures de patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, amb les que treballa el Departament de patrimoni cultural, sobre la pràctica de la transhumància i la tècnica de la pedra seca.

D’una altra banda, s’ha seguit amb el repàs de l’estat dels entorns de protecció dels béns d’interès cultural i la necessitat de continuar treballant en la seva delimitació a la vegada que s’avança en la proposta del nou text legal en matèria de patrimoni cultural. En aquest sentit, cal recordar que la voluntat del Govern és donar preferència a la delimitació dels entorns de protecció dels béns d’interès cultural que formen part de la candidatura multinacional que vol ser inclosa en la Llista representativa del patrimoni mundial, “Els testimonis materials de la construcció de l’estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra”.