Nova jornada de neteja a l’entorn del pantà d’Oliana

Voluntaris fent neteja a l’entorn del pantà d’Oliana (Per una Catalunya neta / Facebook)

El moviment Per una Catalunya neta ha dut a terme una nova actuació de recollida de deixalles a l’entorn del pantà d’Oliana. Ha estat aquest mateix dissabte, 11 de febrer, durant tot el matí, i la neteja s’ha centralitzat sota de la masia de Pujol. D’aquesta manera ja han retirat la brossa que hi havia a la zona i, asseguren, que continuaran treballant per a que el pantà quedi totalment net.

Avui, el grup ha reunit un total de 12 persones voluntàries i, des de Per una Catalunya neta agraeixen la col·laboració de l’Ajuntament de Coll de Nargó per cedir un vehicle 4×4 que ha permès arribar a indrets de difícil accés. Aquest moviment assegura que “continuarem treballant a la japonesa, esperant que algun dia quelcom canviï.