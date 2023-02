Cande Moreno, 22a al descens del Mundial

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno a Courchevel-Méribel (Christophe Pallot Agence Zoom)

Els Campionats del Món d’esquí alpí de Courchevel-Méribel s’han acabat avui dissabte per a Cande Moreno i ho ha fet de la millor manera, amb una 22a posició per a ella, en els seus primers Mundials i amb 22 anys. Moreno ha aconseguit el millor resultat d’una esquiadora en uns Mundials en aquesta disciplina i, tant en dones com en homes. Fins el moment, el millor resultat havia estat el 30è de Kevin Esteve als Campionats del Món d’Schladming (Àustria) al 2013,

L’andorrana ha plantejat un esquí seriós i ha posat el seu nivell sobre la pista de Méribel, escenari de les curses femenines. Moreno ha marcat un crono de 1.30.15, a 2.12 de la guanyadora d’avui, que ha estat la suïssa Jasmine Flury, que s’ha imposat amb 1.28.03.

L’andorrana marcava el 16è temps al primer intermedi, mentre que feia el 23è al segon i gairebé es mantenia al tercer i quart amb el 23è i 25è, però recuperava en el cinquè intermedi sent la 18a. Moreno arribava a meta, finalment, amb la 22a posició que, a més, li atorgava la segona millor puntuació FIS de la temporada.





Millora de punts FIS

Moreno ha marcat avui 30.10 punts FIS, el que suposa la segona millor puntuació de la temporada. A Santa Caterina Valfurva, el passat desembre, al descens FIS en què va ser segona, en va marcar 27.51. Tot plegat farà que a la pròxima llista de la FIS millorarà els actuals 31.67.

Cande Moreno, esquiadora: “La veritat és que estic bastant contenta. Ha sigut una baixada prou neta. Sí que tinc un error que em fa perdre velocitat un altre cop, menys que ahir, però una mica, i és una pista que tots els petits detalls compten. Ha estat una carrera bastant ajustada, i al final acabo 22a, que per a ser uns primers Mundials, la veritat és que estic bastant contenta, estic amb les millors del món, i només que pensi que encara ho puc fer millor, estic molt satisfeta a nivell general. Ha sigut una bona experiència i me’n vaig a casa satisfeta”.

Roger Vidosa, director d’alpí de la FAE, s’ha mostrat satisfet pel resultat de la corredora andorrana: “Avui la Cande, respecte a l’últim entrenament d’ahir, ha pogut corregir aquests petits errors que tenia. A més a més, crec que ha fet una bona elecció a nivell de material. La veritat és que ha fet el seu esquí, ha esquiat al seu nivell. És cert que sempre tenim ganes de més, que en el primer entrenament va demostrar ser un pèl millor en alguna de les parts i, això, potser, avui, hagués estat quedar un poquet millor, però de totes maneres la Cande està construint un projecte de futur i avui realment fa el seu esquí. Estem contents. Tres, quatre dècimes menys potser la situava tres o quatre posicions abans, òbviament és molt millor, però avui en dia anar a buscar un top15 vist que estan totes en un segon, ara mateix no entra dins dels nostres objectius”.