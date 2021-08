Nova edició dels cursos i tallers per a la gent gran d’Andorra la Vella

La gent gran ja escalfa motors per començar un nou curs d’activitats i tallers. En aquesta edició el Comú d’Andorra la Vella ofereix un programa amb una vintena de propostes per cuidar el cos i la ment i facilitar l’expressió artística.

Amb la voluntat de potenciar l’activitat física entre el col·lectiu, especialment arran de la pandèmia, s’han fomentat especialment les activitats aeròbiques, amb la incorporació de classes de ioga kundalini (se sumen a les de ioga hatha que ja s’oferien), golf, activitat física suau per mantenir la mobilitat, sevillanes i gimnàstica a casa. També s’afegeix a l’oferta del nou curs un club de lectura, tallers de coaching per millorar l’autoconeixement i habilitats, fotografia amb el telèfon mòbil i un monogràfic per experimentar amb la llum.

El programa també manté els cursos que ja tenen molt bona acceptació cada any, com el d’ús de les tauletes digitals, els d’estimulació de la memòria, la gimnàstica de manteniment i el taller d’art. Des del departament de Gent Gran, de fet, es recullen cada any els neguits i els suggeriments del col·lectiu per poder ampliar i adaptar la cartera d’activitats a les seves necessitats.

Les preinscripcions per matricular-se a alguna de les activitats d’aquest primer trimestre s’han obert avui, dilluns, i es poden formalitzar fins el proper 7 de setembre al servei de Gent Gran Activa (Centre cultural La Llacuna), al telèfon 730 027 o a través del correu electrònic gentgran@comuandorra.ad

En l’edició passada van participar prop de 180 persones, una xifra que es valora positivament donades les limitacions derivades de la pandèmia. Cal recordar que el curs 2020-2021 es van poder dur a terme la majoria dels tallers i cursos programats, adaptats com també ho estaran aquest any, a les mesures sanitàries que estableixin les autoritats. Amb tot, algunes activitats, com el cant coral, no es van poder dur a terme a causa de les restriccions derivades de la pandèmia.

Podeu consultar el detall del programa en aquest enllaç