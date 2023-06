Oficina del Servei d’immigració. Foto: Arxiu

Dilluns al matí, a Escaldes-Engordany, la Policia va detenir una dona, no resident de 29 anys, per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per haver lliurat al Servei d’Immigració un document fals per tal d’obtenir una autorització de residència i treball.

En un altre ordre de coses, ahir dimarts, al vespre, al Pas de la Casa, la Policia també va arrestar un home, de 23 anys i no resident. La detenció va ser motivada per incomplir una ordre d’expulsió temporal.