La carretera d’Arinsal ja fa “olor a goma cremada”

Una edició anterior de la Pujada Arinsal – Andorra (Josep Maria Montaner)

El pròxim cap de setmana, dies 10 i 11 de juny, es disputarà la Pujada Arinsal – Andorra, cinquena prova puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió, a més de ser-ho també per al Trofeu dels Pirineus i per a la Lliga ‘Occitanie Méditerranée’ d’automobilisme.

La pujada, organitzada per ACA CLUB, compta amb un total de 77 pilots inscrits, 44 provinents de França, 27 d’Andorra, 5 de Catalunya i 1 de Portugal. A més dels cotxes pertanyents a les dues sèries franceses: A (cotxes Sport i monoplaces) i B (turismes i GT de producció), en la pujada també s’admet qualsevol altre tipus de cotxe, modern o clàssic, que s’hagi inscrit en la Sèrie Nacional, amb classificació i premis independents. 14 són els cotxes inscrits en aquest apartat.

La prova tindrà com escenari la carretera CS-520 que porta a l’estació d’esquí d’Arinsal, entre les fites 0,240 i 4,340, amb un pendent mitjà del 8,6% i una longitud de 4,100 km, un itinerari altament selectiu per la seva sinuositat i dificultat tècnica. El dissabte dia 10 es disputaran els entrenaments i la primera pujada de cursa, mentre que el diumenge, dia 11, se celebraran dues pujades més de cursa.

Les posicions en el Campionat de França de Muntanya 2a Divisió arriben a Andorra després de quatre curses disputades consecutivament cada cap de setmana del mes de maig. En la Sèrie A, Matteo Fel-Astorg (Osella JRB) i Dimitri Pereira (Norma M20 FC) estan separats en aquests moments per 8 punts, mentre que Marie Cammares (Tatuus Fórmula 4C) es troba en tercera posició una mica mes distanciada.

En la Sèrie B, el líder destacat és Jean-Marc Gandolfo (Porsche 991 GT3), amb una distància tal sobre el segon classificat que passi el que passi a Arinsal continuarà sent el líder. Tots ells estaran a Andorra aquest cap de setmana.

Pel que fa als pilots andorrans, protagonistes destacats tant del Campionat d’Espanya com del de Catalunya, hi haurà una molt nodrida representació encapçalada per Gerard de la Casa (Ford Fiesta 017), un dels líders de la seva categoria en els campionats esmentats, i Raül Ferré (Silver Car CS), guanyador absolut de la passada edició de la Pujada Arinsal – Andorra.

També participaran els líders a Catalunya en els apartats CM i CM+, respectivament Ramon Plaus (Silver Car S3) i Filipe Rodrigues Brandao (Speed Car GTR), així com Edgar Montellà (Speed Car GTR Evo), Marcel Muxella (Silver Car S2), Ian Porté (Silver Car S2) –aquests dos últims integrants del programa de formació ‘Joves Pilots’–, Joan Gil (Speed Car GTR Evo), entre altres. Tot això farà de la competició d’Arinsal una autèntica festa per als pilots i aficionats locals.

Quant a la participació catalana destaca la presència d’un pilot molt ràpid com és Joan Salvans (Porsche 997 GT3), així com Eudald Carbonell (Demon Car CM R2).





Horaris: dissabte, 10 de juny

12 hores – Tancament de la carretera CS-520

13 hores – Pujada d’entrenaments lliures

14.30 i 16.30 hores – Dues pujades d’entrenaments oficials

18.30 hores – Primera pujada de cursa

Horaris: diumenge, 11 de juny

8 hores – Tancament de la carretera CS-520

9 hores – Warm-up no cronometrat

10.30 hores – Segona pujada de cursa

12.30 hores – Tercera pujada de cursa

15 hores – Publicació dels resultats oficials (suma de les dues millors pujades)

16 hores – Repartiment de premis a l’Hotel Ushuaïa





La Pujada Arinsal – Andorra 2023 ofereix la màxima comoditat a pilots i equips, amb el parc de participants situat al costat de la línia de sortida, en l’ampli aparcament situat al peu del telecadira Josep Serra. La comoditat per a pilots i organització és màxima, sense desplaçaments de cap mena ni temps d’espera, amb una nova ubicació que es converteix en l’autèntic centre neuràlgic de la cursa.

El telecadira Josep Serra és, una vegada més, un dels elements més originals i útils per a pilots, equips i aficionats, perquè permet un ràpid i còmode desplaçament entre els punts de sortida i arribada, amb una freqüència de viatges d’anada i retorn constant i gratuïta.