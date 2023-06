Nous helicòpters de rescat a la Seu i Tírvia i un bombarder a Tremp

Presentació de la campanya forestal 2023 a Lleida (Govern.cat)

La Regió d’Emergències Lleida es reforçarà amb mitjans aeris, incorporant 2 helicòpters bombarders, amb base a Tremp i Balaguer; 1 helicòpter de coordinació i comandament, amb base a Lleida; 2 helicòpters de rescat, amb base a Tírvia i la Seu d’Urgell i 1 avió de vigilància i atac, amb base a Alguaire.

En total, per a afrontar la Campanya Forestal a Catalunya, Bombers de la Generalitat disposarà de 35 mitjans aeris, 10 dels quals depenen del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). D’alguns d’aquests mitjans aeris ja se’n va avançar la incorporació al mes de maig (2 helicòpters bombarders, 2 helicòpters de Coordinació i Comandament i 3 Avions de Vigilància i Atac).

També amplien, per aquesta Campanya Forestal, les capacitats de suport amb ús de drons en els incendis forestals. Tindran capacitat de supervisió i control especialment durant la nit, en què no hi haurà mitjans aeris volant.

Es reforcen els sistemes de comandament en cas de simultaneïtat d’incendis forestals i les activitats de coordinació prèvia i d’inici de campanya amb el conjunt d’operadors: Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Agrupacions de Defensa Forestal, Tècnics de Boscos (Departament d’Acció Climàtica), representants de consells comarcals.