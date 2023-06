La Generalitat reforça el control de les activitats de lleure a l’estiu

Unes noies gaudint d’uns campaments (Govern.cat)

Amb la finalització del curs lectiu, tot coincidint amb l’arribada del període de vacances d’estiu, són molts els indrets on se celebren casals, esplais, colònies, campaments etc. El Pirineu no és una excepció i, per la seva orografia, clima i infraestructures, esdevé especialment una zona ideal per a la pràctica d’activitats de lleure.

Arribats a aquestes alçades del mes de juny, el departament de Joventut de la Generalitat reforça la coordinació amb el sector del lleure educatiu de cara a les activitats d’estiu. Així, la directora general de l’Agència Catalana de la Joventut, Laia Girós, acompanyada de personal tècnic de la Direcció General de Joventut, s’ha reunit telemàticament amb representants de totes les federacions i moviments del lleure educatiu de Catalunya.

Davant la previsió d’un estiu climatològicament complicat (onades de calor, sequera i risc d’incendis) es van comunicar un seguit de mesures per a garantir la seguretat dels nois i noies que participaran a les colònies i campaments, així com de mesures que afectaran al consum d’aigua.

Les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut podran obrir-se.



Es confirma que les fonts d’aigua de boca dels pobles han d’estar obertes.



Jocs d’aigua: dependrà del lloc i les restriccions existents a cada municipi, però s’intentarà garantir un mínim per a fer remullades en prevenció de cops de calor.



S’aprofitarà la situació per a reforçar el vessant pedagògic del consum racional d’aigua.





També es va fer un repàs de les mesures en cas que situacions d’Alfa 3 per risc d’incendi obliguin a introduir restriccions i limitacions en les activitats a la natura. Entre aquestes mesures hi ha la de tenir preparats plans alternatius per tal que es puguin seguir realitzant.





En aquest sentit, la Direcció General de Joventut també:

Ha tramès una carta als ajuntaments i consells comarcals de tot Catalunya per tal que col·laborin en la cessió d’instal·lacions en casos on l’emergència ho faci necessari.



Ha posat en funcionament el web jove.cat/educaciolleure on entitats i empreses tenen accés a recursos per a preparar les activitats seguint totes les mesures de seguretat necessàries.



Està elaborant unes càpsules en format vídeo amb recomanacions per a les activitats d’estiu adreçades principalment als monitors i monitores de lleure.





A la reunió també es van revisar els mecanismes de coordinació en cas d’incidències (entre les federacions i moviments, Protecció Civil i Joventut).

Laia Girós ha destacat que “amb aquesta reunió entre el sector del lleure educatiu i el govern català s’optimitza l’acció coordinada per tal que els nois i noies tinguin garantit el dret a l’educació en el lleure amb total seguretat.”