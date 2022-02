El Govern condemna l’atac a Ucraïna i treballa per a la repatriació dels andorrans

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat aquest dijous a la tarda a la reunió extraordinària del Consell Permanent de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) convocada després que aquesta matinada s’iniciés una operació militar de Rússia contra Ucraïna. L’ofensiva de l’exèrcit rus arriba després de la decisió que va prendre a inicis de setmana la Federació Russa de reconèixer certes zones ucraïneses de Donetsk i Luhansk –que conformen la zona denominada del Donbass– com a territoris independents.

Durant la seva intervenció a l’OSCE, Ubach ha expressat la “màxima preocupació d’Andorra pel que fa al deteriorament de la situació de seguretat a Ucraïna“, ha “condemnat de manera ferma l’ús de la força” i ha fet una crida “perquè es respectin els principis del dret internacional, la Carta de les Nacions Unides i l’Acta Final d’Hèlsinki“.

Així doncs, la titular d’Afers Exteriors ha defensat que “el Principat està compromès amb la independència, la sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna dins de les seves fronteres reconegudes internacionalment”, i ha assegurat que “encara no és massa tard per a la diplomàcia i per arribar a una solució pacífica, política i sostenible”, per la qual cosa ha apel·lat a totes les parts a iniciar un diàleg fent ús dels canals diplomàtics i dels mecanismes internacionals: “la via diplomàtica i el diàleg han de prevaldre; és la nostra responsabilitat comuna trobar una manera de reduir aquestes tensions i evitar el patiment de la població civil”.

A la reunió extraordinària d’aquesta tarda hi han participat la majoria dels ministres d’Afers Exteriors dels Estats participants de l’OSCE. Habitualment el Consell Permanent es reuneix setmanalment amb la participació de les missions permanents acreditades a l’OSCE. D’aquesta manera, s’ha volgut elevar a l’alt nivell la trobada telemàtica d’aquesta tarda per destacar la importància de la situació.

Afers Exteriors treballa per retornar 4 residents desplaçats a Ucraïna

El Ministeri d’Afers Exteriors manté contacte permanent amb quatre residents andorrans que estaven desplaçats a Ucraïna. Des d’Afers Exteriors s’estan duent a terme les gestions pertinents perquè puguin retornar al Principat de la manera més ràpida possible. El Govern recorda que disposa d’un telèfon disponible les 24 hores per a emergències consulars: +376 324 292.