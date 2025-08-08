Accident de trànsit a Encamp amb un motorista ferit

Aquest matí de divendres, 8 d’agost, ha tingut lloc un accident de circulació, el qual s’ha localitzat al punt quilomètric 5,985 de la carretera general número 2 (CG-2), a la parròquia d’Encamp. L’esmentat sinistre de trànsit, segons informen fonts policials, s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida.
Les mateixes fonts del servei de l’ordre han indicat que l’incident viari ha tingut dos vehicles implicats. Es tracta d’una furgoneta i d’una motocicleta, ambdós amb matrícula del Principat d’Andorra. El conductor de la moto, un veí de les valls, de 35 anys, ha resultat ferit en el sinistre.