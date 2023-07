NordiCat promocionarà les estacions d’esquí nòrdic tot l’any

Excursió per l’estació de Lles de Cerdanya, dins la presentació de NordiCat (Foto: CAUC)

El Refugi de Cap del Rec, a Lles de Cerdanya, ha viscut aquest dimarts la presentació pública de la segona etapa del projecte estratègic ‘NordiCat: les estacions d’esquí nòrdic com a elements claus de la dinamització dels nuclis de muntanya’. El nou pla és encapçalat pel Consorci Alt Urgell-Cerdanya i té com a principal objectiu aconseguir que els set complexos d’esquí de fons del Pirineu català tinguin activitat tot l’any i siguin percebuts pels potencials visitants com uns indrets ideals per a gaudir de la natura a qualsevol època, i no només a l’hivern.

La jornada ha inclòs una breu excursió per als assistents, en què s’ha donat a conèixer els Itineraris Ecoturístics que estacions com Lles estan desenvolupant i potenciant, per tal de facilitar que els usuaris puguin tenir una experiència completa en aquests entorns naturals, també en aquelles èpoques en què no hi ha neu.

Prèviament, al refugi, la gerent del CAUC, Mireia Font, ha fet la presentació de NordiCat. I tot seguit la tècnica de la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic (Tot Nòrdic), Imma Obiols, ha explicat les accions del projecte. També hi ha intervingut, entre d’altres, el naturalista i ornitòleg urgellenc Jordi Dalmau.

De moment, NordiCat ja ha permès la creació de 5 rutes ecoturístiques a les estacions de Tot Nòrdic, una per a cadascun dels centres que en formen part a l’Alt Urgell i Cerdanya: Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa, Lles de Cerdanya, Aransa i Guils-Fontanera. El llistat dels set centres inclosos a la Mancomunitat es completa amb Tavascan i Virós-Vallferrera, al Pallars Sobirà.