Les dates de la 2a edició del Festival Pirineu, terra de versos

Cartell de la 2a edició del Festival Pirineu, terra de versos (El Refugi)

Els pròxims 26 i 27 d’agost el Pirineu s’omplirà de versos amb la 2a edició del Festival Pirineu, terra de versos coorganitzat per les llibreries cooperatives El Refugi, llibreria crítica de la Seu d’Urgell i La Lluerna de Ripoll. Després d’una exitosa primera edició, que va congregar més d’un centenar de persones al carrer dels Canonges de la Seu, torna un festival amb un marcat component cooperatiu i redoblant l’aposta per la poesia i la cultura.

Aquest any, el festival Pirineu, terra de versos, comptarà amb dos seus diferents: el carrer Canonges de la Seu d’Urgell i l’església de Sant Pere de Ripoll. Una clara aposta per la vertebració des d’una vessant cultural del territori. Fruit del treball conjunt d’ambdues llibreries des de fa més d’un any, El Refugi i La Lluerna segueixen treballant per a crear imaginaris compartits.





Un cartell de luxe i marcadament cooperatiu

Aquesta segona edició ve marcada per comptar amb un cartell de luxe que combini figueres del propi Pirineu com l’Arnau Orobitg o l’Alba Juanola, d’arreu de Catalunya com Enric Casasses, David Caño o Alba Vinyes i Lasso i, com a novetat d’aquesta segona edició, amb poetes d’àmbit internacional com Mohamad Bitari (Síria) o Inés Osinaga i Joseba Sarrionandia (Euskal Herria), entre d’altres.

D’altra banda, l’esdeveniment compta amb un marcat component cooperatiu ja que compta amb el suport d’entitats cooperatives com La Traça Cultural (projecte impulsat també pel Refugi i La Lluerna), Pol·len, Cardant Cultura, Kult Coop, del territori com l’Associació Llibre del Pirineu, així com administracions públiques com l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, IDAPA o els Ateneus Cooperatius de l’Alt Pirineu i Aran i el de Terres Gironines.