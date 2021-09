Encamp repeteix per segon any consecutiu amb 4 Flors d’Honor a Viles Florides

Encamp ha revalidat el guardó com a Vila Florida 2021 amb la qualificació de 4 Flors d’Honor en reconeixement a la seva tasca per a la millora de l’espai urbà. Encamp ha repetit al grup dels millors guardonats, ja que les 5 flors d’honor no s’ha atorgat encara mai a cap municipi de Catalunya ni parròquia d’Andorra.

La gala d’entrega de premis s’ha realitzat aquest divendres a la Vila Bugatti a Cabrera de Mar en la que hi ha assistit per part del Comú d’Encamp, el conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba, la directora del Departament, Vanessa Carrascosa, i el cap de Parcs i Jardins, Josep Manel Garcia, que han participat a més a més en la celebració del desè aniversari de Viles Florides.

El conseller encampadà ha expressat la seva satisfacció pel reconeixement rebut i ha volgut agrair a tot l’equip comunal, i en especial al servei de parcs i jardins la seva tasca i dedicació. En paraules del conseller “l’any passat vàrem tenir una molt bona notícia amb el premi i revalidar-lo és un incentiu encara més gran per seguir embellint la parròquia”.

Andreu Riba ha agraït al jurat de Viles Florides el reconeixement rebut i ha felicitat a tot l’equip comunal per la feina diària.

D’altra banda, Canillo ha estat distingida amb el Premi a la Millor Rotonda Florida per la rotonda Canillo Sud.