No hi haurà els vols de Palma aquesta primavera

Un avió a l’Aeroport Andorra-La Seu (AndorraDifusió)

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha parlat sobre la prova pilot dels vols a Palma. Considera que els tres mesos han funcionat i ha constatat que tindrà continuïtat. Tot i descartar-la per aquesta primavera, obre la porta a estudiar altres proves en altres èpoques de l’any, com pot ser l’estiu. Ha remarcat que la primavera no és una època de molta activitat i que no estan disposats a destinar diners pel volum que genera.

El que sí que ha assegurat, David Forné, és que es vol consolidar aquesta ruta per a la següent temporada d’hivern. “Estem segurs que de cara a partir de la Puríssima que ve aquesta línia s’hauria de consolidar”, argumentava el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat.