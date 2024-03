Andbank Assegurances ofereix una masterclass de Kundalini ioga

Participants del taller de ioga ofert per Andbank Assegurances (Andbank)

Andbank Assegurances va oferir una masterclass de Kundalini ioga impartida pel professor de ioga, Sher Sangat Singh. A la classe van assistir 40 persones -el màxim de capacitat per a acollir un acte d’aquestes característiques-, clients d’Andbank assegurances, els quals, en finalitzar la pràctica, van gaudir d’un refrigeri saludable. Per a realitzar la pràctica, The Personal Training Club va cedir els mat de ioga, i el Passadís va oferir el càtering de caire saludable.

Aquest és el segon taller del cicle que l’entitat té previst oferir als seus clients durant el 2024 com a propostes addicionals del servei gratuït de Nutrició i Salut digital, que es brinda a tots els clients i clientes que tenen contractada la pòlissa AndSalut.

Aquest servei de nutrició i atenció digital és una proposta de la qual poden gaudir tots els clients d’Andbank Assegurances gratuïtament. Gestionat per l’empresa Ever Health, un referent de l’atenció mèdica digital, és un servei de telemedicina que dona la possibilitat a l’usuari de fer consultes a un equip de nutricionistes de manera telemàtica. Aquests especialistes poden fer una visita extensa sobre malalties, al·lèrgies o intoleràncies, tot de manera telemàtica.

Joana Gràcia, responsable de Negoci d’Andbank Assegurances, ha comentat que “hem vist amb aquest taller que la gent està molt interessada en dur una vida saludable, i per això volem mantenir aquests tallers com a complement al servei gratuït de nutrició que ja estem oferint amb la nostra assegurança”.





Andbank Assegurances

És una societat andorrana que pertany al Grup Andbank i que contempla les modalitats d’assegurances de vida, d’estalvi, capitalització, pensions i riscos.

Especialitzada en assegurances de vida i salut, ofereix cobertures amb àmplies prestacions i preus molt competitius dels seus productes.