4 de 4, el liderat segueix per al BC Andorrra

No ha estat fàcil, les diferències no han estat sobreres, però sí suficients. Nova victòria del BC Andorra en aquest inici de la lliga a la LEB Or. En aquesta ocasió contra un vell conegut com el Càceres que ens transportava als primers anys dels 90. Però, en la realitat actual, el partit acabava amb un 86 a 74 a favor des del Principat. En definitiva això és el que importava, guanyar i mantenir el liderat.

El BC Andorra ha finalitzat tots els quarts imposant-se als extremenys. Així, al primer quart la diferència era de 30 a 18, al segon de 43 a 39 i al tercer de 67 a 58. Quedava per veure què passaria al darrer quart, potser el Càceres podria reaccionar, però no!. El darrer tram del matx ha acabat amb un clar 86 a 74 per als de Natxo Lezcano.

Després de 4 de 4, el BC Andorra presenta credencials per a ocupar la part alta de la classificació. La lliga LEB Or és llarga, però aquest bon inici fa tenir esperança i somiar amb el més alt.