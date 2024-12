Una ració de faves saltades amb pernil (Getty images)

Les faves és un d’aquells productes que cal gaudir-ne quan n’és la temporada, que és quan més rendiment en podrem treure a la cuina. Ara bé, això no es motiu ni impediment per a no guisar-ne durant tot l’any. Gràcies a la bona qualitat que ofereixen algunes marques de conserva, es poden elaborar receptes de faves els 365 dies l’any. A continuació, la proposta serà una recepta de faves saltades amb pernil.

Ingredients (per a 4 persones):

500 g de faves tendres (poden ser fresques o congelades)

150 g de pernil serrà a daus

2 grans d’all

1 ceba petita (opcional)

Oli d’oliva verge extra

Sal i pebre (opcional)

Julivert fresc (opcional)





Elaboració: