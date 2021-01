Nit tranquil·la al Servei d’Urgències de l’hospital

La nit de Cap d’any s’ha desenvolupat amb “total normalitat, sense cap incident” al Servei d’Urgències de l’Hospital, segons ha informat el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

Entre les 22:00 hores i les 08:00 hores s’han atès 8 pacients, dos dels quals per intoxicacions alcohòliques. No s’ha realitzat cap intervenció per part del Suport Vital Avançat durant la nit.

El número de visites durant el dia d’ahir va ser com un dia normal, de 67 pacients.

Per part del Cos de Policia, també s’ha informat que no hi ha hagut cap accident de trànsit rellevant.