Denisa Font recull en un llibre records d’infància i joventut a Canillo

Com han evolucionat les festes populars des del segle passat? Quines eren les principals feines de pagès que havien de realitzar els nostres avantpassats? Quan es van fundar les primeres escoles, a Canillo? Aquestes són algunes de les preguntes que respon Denisa Font Torres a Canillo. Les meves memòries, un volum recopilatori de fets passats, records i vivències d’infantesa i adolescència que publica Anem Editors.

Densia Font, nascuda a Prats, ha consagrat tota la seva vida a l’ensenyament, i per les seves aules hi ha passat moltes generacions de canillencs. Encarna com ningú la història viva de Canillo, i per tal de deixar constància del passat i per fer un homenatge a les generacions d’andorrans que van viure una Andorra radicalment diferent, ha volgut escriure aquest llibre, per donar a conèixer una mica més com era el país abans i per no oblidar d’on venim.

L’obra compta amb un bon nombre de fotografies antigues que il·lustren perfectament aquesta evolució del país al llarg del segle XX, i molt especialment els canvis i transformacions a Canillo.

El llibre es pot trobar a les llibreries des del passat dimarts.