“Influencers Interpretats de Lully a Rolling Stones”, una visita musicalitzada al Museu Carmen Thyssen

El Museu Carmen Thyssen Andorra acollirà aquest diumenge, 3 de gener, la visita musicalitzada “Influencers Interpretats de Lully a Rolling Stones”, la darrera activitat de l’equipament abans del tancament d’exposició “Influencers en l’art. De Van Goyen al Pop Art” el pròxim 10 de gener de 2021.

La proposta artística anirà a càrrec dels joves músics del Trio JONCA, format per Carlota Franch (violí), Esteve Ticó (viola) i Eloi Pérez (flauta travessera i guitarra elèctrica), on els visitants s’endinsaran en un viatge d’èpoques i estils diferents a través de grans influencers artístics de l’Europa dels segles XVIII, XIX i XX. L’activitat serà gratuïta i s’oferiran tres sessions a les 11.15 h, 12 h i 13 h. El museu romandrà obert exclusivament per aquesta activitat.

La música s’acompanyarà amb un discurs artístic a càrrec del comissari de l’exposició Guillermo Cervera, unint les 27 obres de la pinacoteca amb el potencial influenciador de mestres com Jean Baptiste Lully, W.A. Mozart o Rolling Stones.

El concert es va celebrar per primera vegada el passat 30 de juliol. A diferència de la primera visita, però, els assistents hauran d’estar asseguts durant tota la sessió i s’utilitzarà la pantalla tàctil d’última generació per ampliar el contingut de cada obra, que anirà acompanyada de música.