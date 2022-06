Netejar les juntes de les rajoles

Les juntes de les rajoles estan recobertes d’una pasta blanca que va posant-se negra pel pas del temps, per l’acumulació de pols i floridura i per la proliferació de tota mena de bacteris. Per això és necessari netejar-les en profunditat cada cert temps. Si bé hi ha productes químics específics a la venda en grans superfícies i drogueries que són molt eficaços, també podem acabar amb la brutícia d’una forma més natural i respectuosa amb el medi ambient. Te’n proposem algunes d’elles:

– Bicarbonat de sodi: Aquest producte té moltes aplicacions en la llar, ja que té propietats que neutralitzen els bacteris. Utilitzarem uns 100 g de bicarbonat, un raspall i aigua calenta.

Per a aplicar-ho, realitzarem una pasta amb el bicarbonat i una mica d’aigua i fregarem la mescla per totes les juntes amb l’ajuda del raspall. Deixarem actuar durant aproximadament una hora, passada la qual, retirarem les restes amb una baieta o drap humit.

– Vinagre: el vinagre s’ha fet servir durant anys pel seu poder desinfectant. Si volem provar amb aquest mètode, el que farem serà posar en un recipient amb difusor, 1/2 got de vinagre juntament amb 1/4 d’aigua tèbia. Polvoritzarem el líquid per les juntes, esperarem uns 15 minuts i després fregarem les juntes amb un raspall o esponja.

– Aigua oxigenada: L’aigua oxigenada desinfecta i elimina la pols acumulada, per la qual cosa és molt útil per a aquesta mena de treballs. Usarem 125 ml d’aigua oxigenada, la qual fregarem de manera enèrgica amb un raspall. Deixarem actuar durant una estona i retirarem.