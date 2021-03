Naturlandia es prepara per acollir el Campionat del món de triatló d’hivern

Els dies 19, 20 i 21 de març, Naturlandia acollirà el Campionat del món de triatló d’hivern amb la presència de 150 atletes de diverses nacionalitats i amb primeres espases d’aquesta dura disciplina com ara l’espanyol Eneko Llanos. És la primera vegada que Andorra acull aquest campionat que ha estat presentat als mitjans aquest dijous al vestíbul del Centre cultural i que s’emmarca dins de l’Andorra Multisport Festival que engloba diverses proves esportives.

El triatló consisteix en curses a peu, de BTT i d’esquí de fons en modalitats individuals i per equips. El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral ha explicat que “acollir aquesta prova suposa una oportunitat única de donar a conèixer Naturlandia i les pistes d’esquí de fons”, amb l’expectativa posada que sigui la primera de moltes competicions de caràcter internacional que es puguin celebrar a La Rabassa.

De la seva banda, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo ha destacat que “aquest nou esdeveniment internacional en el nostre calendari reforça Andorra com una de les millors opcions per celebrar esdeveniments de primer ordre mundial. Estem molt agraïts a la Unió Internacional de Triatló per haver escollit el nostre país per a aquests campionats mundials d’hivern, però també a tota l’organització”.

El ministre també ha recordat que “tot i els inconvenients relacionats amb la pandèmia de la COVID19, Andorra està preparada per oferir els màxims nivells de seguretat sanitària per garantir un Campionat del Món segur mitjançant una intensa estratègia de proves i diversos protocols, com cribratges massius, avalats per les autoritats sanitàries”. En aquest sentit, el director regional d’Ironman per al sud d’Europa, Agustí Pérez ha detallat totes les exigències i controls que es faran als atletes.

Pel que fa a l’impacte econòmic previst, en base a estimacions fetes a partir de dades facilitades per l’empresa Ironman, es preveu un retorn de 232.500 euros. A la presentació també ha participat el director del Campionat del Món de Triatló d’Hivern i de l’Andorra Multisport Festival, Gerard Riart que s’ha encarregat de donar els detalls tècnics de les tres disciplines.