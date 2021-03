Xavi Cornella, 31è al gegant dels Mundials júnior d’esquí alpí

Avui Xavier Cornella ha debutat als Campionats del Món d’esquí alpí júniors, a Bansko (Bulgària). Ha estat a la cursa de gegant, on l’andorrà ha estat 31è.

Cornella, que corria amb el dorsal 57, ha finalitzat 31è amb 1.53.02 i a 7.69 del guanyador, l’austríac Lukas Feurstein, que ha vençut amb 1.45.33. Cornella marcava el 35è temps en la primera mànega, amb +3.69, sense poder entrar entre els 30 millors. A la segona, el seu crono de mànega ha estat el 32è, amb +4.07 i millorant quatre posicions.

Demà es disputa la cursa de l’eslàlom masculí, amb Cornella també al portilló de sortida.

Xavier Cornella, esquiador: “Primer de tot, estic molt content d’estar aquí perquè tinc l’oportunitat de comparar-me amb els millors de la meva edat, i viure aquesta experiència, que t’ajuda a veure on estàs i quin nivell d’esquí tens. Després, avui no m’ha anat del tot bé perquè a la primera mànega m’ha costat una mica agafar el ritme dalt, però després a baix he aconseguit esquiar bastant bé. M’he quedat a les portes dels 30. A la segona mànega m’he volgut tirar més, però també m’ha costat agafar el ritme a dalt. Molt content de l’experiència, i a veure com surt demà, que toca l’eslàlom, i a veure si podem ‘apretar’ més”.

Mijares, 6a a l’eslàlom FIS d’Alpe d’Huez, abans dels Mundials

Carla Mijares ha competit avui a Alpe d’Huez, per acabar de polir detalls de cara a la seva participació als Mundials júniors de Bansko, el pròxim dia 10 amb l’eslàlom femení. Avui, a Alpe d’Huez, ha estat 6a a l’eslàlom FIS.

Mijares ha finalitzat en la 6a plaça en fer una primera mànega bona, on se situava quarta amb +0.88, i una segona amb una pista trencada que ha lluitat per fer el 19è temps de la baixada. Finalment, el seu crono final ha estat de 1.42.70, a 2.11 de la guanyadora, Kenza Lacheb, que s’ha imposat amb 1.40.59.

També ha competit avui Íria Medina, que en la primera mànega era 39a amb +5.12, però que en la segona no ha pogut arribar a baix.

Yago Antes, entrenador: “Hem estat aquí competint perquè, tot i que no és una pista semblant a la que ens trobarem a Bansko, sí que té un inici amb mur directament, que és el que més li costa a la Carla per agafar ritme i teníem aquest objectiu, de provar. Avui una bona primera mànega, amb un esquí correcte. Sempre es pot anar més ràpid als plans, però està bé, sobretot perquè les dues primeres estan esquiant a un nivell molt, molt alt. La segona mànega no l’hem acabat d’afrontar bé, amb la pista que es trenca, que es fan forats, i ha costat entrar allà, amb petits errors. Però ens hem acabant de sortir”.

Esteve, 24è i Rius 28è, a l’eslàlom dels Nacionals de Letònia

Avui Pozza di Fassa (Itàlia) ha acollit un eslàlom dels Campionats Nacionals de Letònia, amb Àxel Esteve i Àlex Rius.

Esteve, que competia amb el dorsal 41, ha acabat 24è amb 1.52.58, a 3.06 del guanyador, Simon Rueland, que s’ha imposat amb 1.49.52. L’andorrà marcava el 30è lloc en la primera mànega, mentre que a la segona recuperava sis posicions, en ser 18è de mànega. Finalment, ha estat 24è.

Per la seva part, Rius, que competia amb el dorsal 42, ha estat 28è amb 1.54.51, a 4.99 de Rueland. L’andorrà se situava 34è en la primera mànega, mentre que en la segona feia el 30è temps. Finalment acabava 31è.

La Copa Burger King torna a Grau Roig i Arcalís el pròxim cap de setmana

La Copa Burger King torna aquest 2021 i ho fa aquest pròxim cap de setmana amb dues curses confirmades. Seran dissabte dia 6 el Trofeu Technal Aluminier i diumenge dia 7 el Trofeu Avança.

Aquest pròxim cap de setmana comença la Copa BK amb les dos primeres curses de categoria U12. Dissabte obre la competició el Trofeu Technal Aluminier a Grau Roig organitzat per PCGR. Serà el gegant U12 a la pista Pala Central, amb la primera mànega a les 9.30h i la segona a les 11.15h.

Diumenge serà el torn per al Trofeu Avança de gegant, organitzat per l’ECOA i Arcalís. En aquest cas, es disputarà a la pista Les Canals, amb el reconeixement de 8.45h a 9.15h, i la sortida del primer corredor, a les 9.45h. Segona mànega, a les 12.15h.