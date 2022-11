Natació: El club d’elit francès Les Dauphins du TOEC finalitzen la seva preparació al Pas

Un any més, Les Dauphins du TOEC, club de l’elit de la natació francesa, fundat el 1908 ha fet estada de pretemporada al centre esportiu i sociocultural del Pas de la Casa, una instal·lació esportiva ubicada dins la vila encampadana i emplaçada a 2.080 metres sobre el nivell del mar.

Durant la seva estada, els esportistes i entrenadors francesos han compartit impressions amb Joan Clotet i Xavier Domingo, president i vicepresident de la Federació Andorrana de Natació, que han assistit a una de les jornades d’entrenament.

En opinió d’en Joan Clotet: ‘El dinamisme i l’oferta de serveis representen un factor determinant a l’hora de triar una destinació per a fer entrenament en altura. Les instal·lacions del centre esportiu del Pas de la Casa són magnífiques i els serveis de la vila, fan que sigui idònia per a atendre les necessitats i els objectius d’esportistes, federacions i clubs. Els entrenadors dels ‘Dauphins’ són conscients que la vila, en si mateixa, és un valor afegit que aporta al treball de preparació esportiva’.

Clotet, continua afegint que, ‘és el divuitè any que aquest club aposta pel Pas per a preparar la seva temporada de competició. Indubtablement, és un referent, que ha permès que altres clubs d’elit tinguin interès per a concentrar-se aquí. Des de la federació, fem esforços per a impulsar la presència regular de clubs d’alta competició a Andorra, propiciem sinergies, que esperem, redundin en benefici dels nostres nedadors, de la natació andorrana en general, i de l’economia del país. Tenim la mirada posada en França, en la federació francesa i en diversos clubs.

Desitgem enfortir els lligams de tal manera que permeti l’arribada de més i més clubs i l’intercanvi d’experiències puntuals o permanents amb els nedadors, en territori andorrà, en territori francès o allà on sigui’, manifesta Joan Clotet.

Divuit efectius del grup d’elit, entre ells dues nedadores de categoria olímpica, han fet treball preparatori, en aigua i en sec, durant una setmana. L’entrenament permetrà als esportistes afrontar els campionats francesos a Chartres, que tenen lloc del 3 al 6 de novembre.