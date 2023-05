Nascuts per llegir celebra una festa

Nou logotip del projecte Nascuts per llegir (Govern d’Andorra)

La Unitat de Lectura Pública i Biblioteques organitza aquest proper dissabte, 13 de maig, la Festa Nascuts per llegir, a partir de les 10.30 hores, al vestíbul de la Sala Prat del Roure, a Escaldes-Engordany. La iniciativa comptarà amb un espectacle recomanat per a infants de 2 a 6 anys, obert al públic.

En aquesta ocasió, s’han convidat especialment a la festa els infants inscrits al projecte que han complert els tres anys entre l’1 de juny del 2022 i el 31 de maig del 2023 que passen de ser petits Nascuts per llegir a ser Petits Lectors. Aquests infants rebran un Diploma de lector i un conte il·lustrat com a agraïment a la seva participació en el projecte. La festa acabarà amb l’animació ‘Un país de conte’, a càrrec de Carles Cuberes.

Enguany el projecte Nascuts per llegir compleix setze anys. La filosofia del projecte i la casuística de ser interdisciplinari, pel fet que es treballa conjuntament Cultura i Salut, bibliotecaris i metges, llevadores i infermeres o educadors d’Escoles Bressol, persegueix el mateix objectiu: aconseguir que un màxim d’infants gaudeixi del plaer d’un conte des de ben petits i que, això, els ajudi en el seu desenvolupament emocional i intel·lectual. Al llarg d’aquest anys s’han impulsat 253 activitats per a infants de 0-3 anys i s’hi ha inscrit més de 1.397 famílies. Actualment hi ha prop de 200 famílies inscrites.

Així mateix, i coincidint amb l’evolució del programa, s’ha decidit impulsar un canvi d’imatge mantenint una línia continuista respecte a les accions a desenvolupar, però donant una imatge renovada de la marca. En aquest sentit s’ha creat un logotip, que presenta el tema de manera clara, amb la presència d’un nadó i d’un llibre, amb una nova tipografia, fent que aquesta sigui amable i infantil, però de fàcil lectura. La gamma cromàtica també es canvia per una de més alegre i que permeti més joc a l’hora de dissenyar determinats materials (motxilles, pamflets, cartells…).