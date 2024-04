Naens, Puigcerver i el bosc de la Tremoluga (Pallars Jussà), al cinquè “Salut i muntanyes” del 33

L’Àngel i l’Eva abraçant el roure que té més de 500 anys (Salut i muntanyes)

Aquest proper dimarts, dia 2 d’abril, a les 22:15 hores, el Canal 33 de la Televisió de Catalunya emet un nou capítol de la segona temporada de “Salut i muntanyes”. Serà ja el cinquè. El programa explica en cada episodi la història de diferents comarques i pobles del Pirineu amb els elements més identificatius de cada lloc que es visita. En aquest cinquè capítol la reportera Eva Clausó Estival anirà a visitar el poble de Naens, Puigcerver i el bosc de la Tremoluga, al Pallars Jussà.

“El formatge de Puigcerver, els voltors de Casa Daniela, les històries de Naens i el bosc de la tremoluga “

L’aventura de l’Eva Clausó començarà al poble de Puigcerver, al Pallars Jussà, on coneixerà l’Albert i la seva família. Als pares de l’Albert els hi deien “hippies” i van ser els primers a fer formatge ecològic de Catalunya. El viatge continuarà fins a Casa Daniela on amb una mica de sort veurà les quatre espècies de voltors europeus i gaudirà d’unes vistes espectaculars.

L’Eva seguirà amb la seva ruta caminant fins el poble de Naens on entrarà a l’interior de la casa de l’Àngel i on descobrirà la torradora del segle XIX, que res té a veure amb l’aparell que es fa servir actualment per a fer les torrades. La casa està plena de curiositats.

Després, sense abandonar el poble, l’Àngel i ella pujaran fins el campanar de Naens on la periodista tocarà les campanes per a descobrir què s’amaga darrere cada repic.

El viatge de la reportera s’acabarà amb una bonica excursió pel bosc de la Tremoluga. Es tracta d’una microreserva espectacular on descobrirà un roure amb més 500 anys d’antiguitat. Diuen que si se l’abraça fort porta sort i molta bona energia.