Myandbank supera els 31.000 clients i consolida la seva proposta d’estalvi, inversió i criptoactius a Andorra

Myandbank, el banc 100 % digital d’Andbank, ha superat la fita dels 31.000 clients, reforçant el seu posicionament com a referent de banca digital al Principat. L’entitat manté la seva proposta de valor basada en comptes remunerats, carteres automatitzades amb diferents perfils de risc i una experiència d’usuari senzilla i pròxima.
Myandbank manté la política de remuneració del 2 % sobre el compte fins a 50.000 € durant el primer any i, a partir del segon, per als clients que inverteixen 150 € al mes en una cartera automatitzada. Aquesta proposta d’estalvi i inversió, amb transferències nacionals i internacionals sense comissió, Bizum a Andorra i targeta de dèbit gratuïta, continua sent un dels pilars de la marca.
L’oferta d’inversió de Myandbank inclou carteres automatitzades amb sis nivells de risc i accés a més de 500 fons d’inversió de gestores internacionals, una proposta que ha obtingut altes rendibilitats i que facilita invertir des d’imports accessibles. A més d’una gamma continua d’ofertes de dipòsits, com ara el dipòsit al 3% a 3 mesos.
Nou servei estrella. Durant el mes de desembre, Myandbank ha incorporat la compravenda i custòdia de criptoactius per a clients residents a Andorra, inicialment Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), amb integració directa des de l’entorn bancari i sota els protocols institucionals de Prosegur Crypto. El servei inclou brokeratge regulat proporcionat per Minos Global i s’ofereix amb comissions competitives del 0,50% tant en compravenda com en custòdia anual.
Des del seu llançament, el banc ha abonat més de 2,5 milions d’euros amb el seu compte remunerat; i amb la campanya “Inverteix mentre gastes” per la qual es retorna el 3 % de les compres que s’efectuïn amb la targeta a tothom que tingui una cartera automatitzada, ha permès la reinversió de prop de 300.000 euros des de l’inici de la campanya. Així mateix, Myandbank ha duplicat el nombre de clients amb carteres automatitzades respecte a l’any anterior. Més de 3.700 clients han contractat les carteres automatitzades, que han obtingut altes rendibilitats.
Compte Júnior i Mini
Des del seu llançament al setembre de 2024, Myandbank ha registrat més de 1270 comptes oberts i ha entregat més de 600 targetes Junior. Ambdós comptes, el Junior, dirigit als joves d’entre 12 i 17 anys, i el Mini que se centra en els més petits, de 0 a 11 anys, estan remunerats al 2 %.
Mentre el compte Mini és exclusivament consultiu, amb accés limitat a les funcionalitats permeses, el compte Junior és un compte operatiu amb el qual el jove pot realitzar diferents transaccions, com ara: enviar i rebre diners amb Bizum, fer transferències gratuïtes i gaudir de la targeta Junior, que està identificada amb el nom del jove sense cap cost.
Assegurances
Myandbank ofereix les assegurances de vida i salut d’Andbank Assegurances. A través de l’app, el client pot simular el cost aproximat de la seva prima, segons les diferents opcions i cobertures que esculli i amb la forma de pagament que triï. Un cop feta la simulació, el client pot sol·licitar l’assegurança si està interessat o tornar a fer la simulació amb d’altres paràmetres. En ser enviada la sol·licitud, una gestora d’Andbank Assegurances el contacta per tal de finalitzar el procés o resoldre els dubtes que hagin pogut sorgir durant la simulació.
Sobre Myandbank
Myandbank és la primera solució Fintech amb base a Andorra, que pertany a un gran grup financer andorrà. Està destinada a tota mena de perfils d’usuaris residents a Andorra, clients o no d’Andbank.
El nou banc digital compta amb Bizum a Andorra, la possibilitat de fer transferències nacionals i internacionals sense comissió, un compte remunerat al 2 % fins a 50.000 euros durant el primer any sense condicions. A partir del segon any, la remuneració es manté per als clients que inverteixen 150 € al mes en una cartera automatitzada. A més, inclou una targeta de dèbit gratuïta i la possibilitat d’invertir en carteres automatitzades i a més de 500 fons d’inversió de les gestores internacionals amb més reconeixement del mercat.
La web (www.myandbank.com) i l’app, disponible a Apple Store i Google Play, estan dissenyades per a què l’usuari es mogui de manera àgil i intuïtiva. Myandbank compta amb perfil a Twitter, Instagram i Linkedin des d’on es podrà seguir l’actualitat i les novetats que vagi incorporant Myandbank. (@Myandbank).
Myandbank disposa de suport telefònic en el cas que algun usuari necessiti ajuda o tingui algun dubte en algun del procés per A donar-se d’alta. Així mateix, hi ha disponible un correu electrònic al qual els interessats poden enviar les seves consultes en horari no laboral. El correu és hola@myandbank.com i el telèfon +376 881 960.