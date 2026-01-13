El Punt Òmnia de la Seu ja té a punt els tallers de competències digitals per a aquest hivern

Cartell anunciant els tallers (Aj. la Seu)
El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ha programat per a aquest hivern 2026 tres tallers gratuïts diferents sobre competències digitals: eines Google, correu electrònic i navegació segura. Les inscripcions per a prendre part en algun d’aquests tallers es podran formalitzar els propers dies 21 i 22 de gener de manera online a l’enllaç: http://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions. Les persones que ho necessitin podran fer la seva inscripció de manera presencial només el dia 21 de gener, a les 9 del matí.

Val a recordar que les persones inscrites el trimestre anterior no poden repetir el mateix taller. Si quedessin places lliures, s’admetran previ avís.



Els tallers

  • Eines Google: aprendre a fer anar les diferents eines de Google com el traductors, maps, calendar, drive, googlephotos o lens, etc. Aquest taller es farà de forma dual amb l’ordinador i el telèfon intel·ligent. Els dilluns de 16 a 17.30h (Comença el 2 de febrer).
  • Correu electrònic: aprendre a gestionar el correu electrònic: Gmail, Yahoo o Outlook. Els dimarts de 15.30 a 17h. (Comença dimarts 27 de gener).
  • Navegació segura: navegar per la xarxa vetllant per la seguretat i la privacitat i aprendre sobre navegadors diferents t i trucs. Els dimecres de 15.30 a 17h. (Comença dimecres 28 de gener).

Per a més informació es pot trucar al telèfon del Punt Òmnia de la Seu (973 350 010 extensió 8017). També es pot consultar a: https://bloc.xarxa-omnia.org/laseu/



Balanç 2025

El Punt Òmnia de la Seu ha fet balanç de la seva activitat durant el passat any 2025. Les dades més representatives que s’extreuen són: 266 persones participants; 2.792 usos i 49 tallers, píndoles, xerrades i altres accions.



Col·lectius i entitats amb les que Òmnia Seu ha col·laborat l’últim any:

  1. La Salle- Projecte SIEI
  2. IES La Valira- Projecte Aula Oberta- Joves
  3. IES Joan Brudieu- Projecte IFE
  4. Taller Claror
  5. Oficina de Treball de l’Alt Urgell-SOC
  6. Oficina Jove de l’Alt Urgell
  7. Club Social El Picot
  8. Centre de dia de Salut Mental-Fundació Sant Hospital
  9. Associació de Dones Confraresses de l’Alt Urgell
  10. Diferents projectes amb departaments de l’Ajuntament, esdeveniments, joventut, promoció econòmica…)
  11. Àrea de primària del CAP de la Seu- projecte «Dones
  12. PTT (Programa de Transició al Treball)

A més, durant l’any 2025, el Punt Òmnia del municipi urgellenc ha continuat participant en diferents taules de treball com: Prova Pilot de Presa de Medicació 5G (que finalitza el proper mes febrer); 2n prova pilot Cati; Comitè Tècnic de l’Àrea Digital Alt Pirineu i Aran; Projecte Pictogrames-Comerços; Taula de treball de formació no reglada; i Taula de discapacitat.

