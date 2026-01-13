El Punt Òmnia de la Seu ja té a punt els tallers de competències digitals per a aquest hivern

El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ha programat per a aquest hivern 2026 tres tallers gratuïts diferents sobre competències digitals: eines Google, correu electrònic i navegació segura. Les inscripcions per a prendre part en algun d’aquests tallers es podran formalitzar els propers dies 21 i 22 de gener de manera online a l’enllaç: http://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions. Les persones que ho necessitin podran fer la seva inscripció de manera presencial només el dia 21 de gener, a les 9 del matí.
Val a recordar que les persones inscrites el trimestre anterior no poden repetir el mateix taller. Si quedessin places lliures, s’admetran previ avís.
Els tallers
- Eines Google: aprendre a fer anar les diferents eines de Google com el traductors, maps, calendar, drive, googlephotos o lens, etc. Aquest taller es farà de forma dual amb l’ordinador i el telèfon intel·ligent. Els dilluns de 16 a 17.30h (Comença el 2 de febrer).
- Correu electrònic: aprendre a gestionar el correu electrònic: Gmail, Yahoo o Outlook. Els dimarts de 15.30 a 17h. (Comença dimarts 27 de gener).
- Navegació segura: navegar per la xarxa vetllant per la seguretat i la privacitat i aprendre sobre navegadors diferents t i trucs. Els dimecres de 15.30 a 17h. (Comença dimecres 28 de gener).
Per a més informació es pot trucar al telèfon del Punt Òmnia de la Seu (973 350 010 extensió 8017). També es pot consultar a: https://bloc.xarxa-omnia.org/laseu/.
Balanç 2025
El Punt Òmnia de la Seu ha fet balanç de la seva activitat durant el passat any 2025. Les dades més representatives que s’extreuen són: 266 persones participants; 2.792 usos i 49 tallers, píndoles, xerrades i altres accions.
Col·lectius i entitats amb les que Òmnia Seu ha col·laborat l’últim any:
- La Salle- Projecte SIEI
- IES La Valira- Projecte Aula Oberta- Joves
- IES Joan Brudieu- Projecte IFE
- Taller Claror
- Oficina de Treball de l’Alt Urgell-SOC
- Oficina Jove de l’Alt Urgell
- Club Social El Picot
- Centre de dia de Salut Mental-Fundació Sant Hospital
- Associació de Dones Confraresses de l’Alt Urgell
- Diferents projectes amb departaments de l’Ajuntament, esdeveniments, joventut, promoció econòmica…)
- Àrea de primària del CAP de la Seu- projecte «Dones
- PTT (Programa de Transició al Treball)
A més, durant l’any 2025, el Punt Òmnia del municipi urgellenc ha continuat participant en diferents taules de treball com: Prova Pilot de Presa de Medicació 5G (que finalitza el proper mes febrer); 2n prova pilot Cati; Comitè Tècnic de l’Àrea Digital Alt Pirineu i Aran; Projecte Pictogrames-Comerços; Taula de treball de formació no reglada; i Taula de discapacitat.