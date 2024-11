Myandbank facilita la contractació d’assegurances a través de la seva app

La façana de Myandbank (Andbank)

Myandbank, el banc 100 % digital d’Andbank, amplia els seus productes i ofereix, en la seva app, les assegurances de vida i salut d’Andbank Assegurances. A través de l’app, el client podrà simular el cost aproximat de la seva prima, segons les diferents opcions i cobertures que hagi escollit i amb la forma de pagament que hagi triat: mensual, trimestral, semestral o anual.

Mitjançant l’app, podrà configurar les cobertures que millor s’adaptin a les seves necessitats en cadascun dels productes. L’app li demanarà, a més, algunes dades per a fer la simulació, com ara l’import que desitja per a la cobertura de vida, la professió, quin pla d’assistència sanitària vol incloure o si vol afegir cobertures addicionals, per exemple assegurança de mort per accident, invalidesa o malalties greus.

Un cop feta la simulació, el client podrà sol·licitar l’assegurança si està interessat o tornar a fer la simulació amb d’altres paràmetres. Un cop s’envia la sol·licitud de contractació, un gestor d’Andbank Assegurances el contactarà per tal de finalitzar el procés de contractació o resoldre els dubtes que hagin pogut sorgir durant la simulació.





Sobre Myandbank

Myandbank és la primera solució Fintech amb base a Andorra, que pertany a un gran grup financer andorrà. Està destinada a tota mena de perfils d’usuaris residents a Andorra, clients o no d’Andbank. El nou banc digital compta amb Bizum a Andorra, la possibilitat de fer transferències nacionals i internacionals sense comissió, un compte remunerat al 2% fins a 50.000 euros i una targeta de dèbit gratuïta. A més compte amb la possibilitat d’invertir en carteres automatitzades i a més de 500 fons d’inversió de les gestores internacionals amb més reconeixement del mercat.

La web (www.myandbank.com) i l’app, disponible a Apple Store i Google Play, estan dissenyades per a què l’usuari es mogui de manera àgil i intuïtiva. Myandbank compta amb perfil a Twitter, Instagram i LinkedIn des d’on es podrà seguir l’actualitat i les novetats que vagi incorporant Myandbank. (@Myandbank).