La CEA es posiciona davant l’Acord d’associació amb un “sí exigent i vigilant”

La conferència de Roca i Junyent ha aplegat un nombrós públic (CEA)

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha ofert aquest dimarts una conferència pública a càrrec de l’advocat Miquel Roca i Junyent, titulada “Andorra Unió Europea: Un camí de futur”, per a donar a conèixer els reptes i oportunitats de l’Acord d’associació entre Andorra i la UE. Amb aquesta conferència, la CEA inicia un cicle de reflexions a propòsit de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, per a parlar sobre el text de l’Acord i sobre el què significa la participació d’Andorra en el projecte europeu.

La CEA ja està treballant en informes d’àmbit més concret i sectorial i en els propers mesos s’analitzaran en detall parts del contingut de l’Acord. En el decurs de la seva intervenció, el president de la patronal, Gerard Cadena, ha repassat algunes de les aportacions que han de permetre l’Acord i ha manifestat que la posició de la CEA és un sí exigent i vigilant, que d’una banda s’ha de traduir en més beneficis que no pas costos i en finestres d’oportunitat que suposin millores reals i efectives per al teixit productiu del país.

Cadena ha remarcat que “que l’Acord d’associació ha de ser l’oportunitat d’acabar de donar forma a una Andorra amb una economia més oberta, més transparent, amb més valor afegit i amb un creixement més sostenible i inclusiu.”

En aquest sentit ha apel·lat les institucions públiques a regular millor la contractació pública, per a garantir la competitivitat del teixit productiu local o per a vetllar per la qualitat en l’exercici de les professions liberals.

Miquel Roca i Junyent, en el decurs de la ponència ha remarcat que “el món ja no té espai per a la excepcionalitat i que viure d’esquenes a Europa no és una opció”.

Roca ha remarcat que lluny de voler inferir en la decisió que prenguin les andorranes i els andorrans a la consulta sobre l’Acord d’associació cal que la tria es faci pensant en el futur d’Andorra i no en el passat. Com a “veí interessat”, però, Roca i Junyent ha afegit que “des de dins, Andorra podrà gestionar el canvi, però, des de fora només en rebrà l’impacte.”

Roca i Junyent ha destacat que “un país tan petit com a Andorra, amb l’Acord d’associació, està donant una lliçó a Europa. Una operació amb riscs- no us enganyaré-, però amb una amenaça encara major, que és la de l’aïllament, que només representa misèria.”

Roca i Junyent ha estat Cofundador de Convergència Democràtica de Catalunya i diputat a Corts. Va tenir un paper fonamental en els debats de la Constitució Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Des de 2001 centra la seva activitat professional com advocat en la firma Miquel Roca Junyent Advocats Associats, despatx fundat el 1996, el consell d’administració del qual va presidir fins el 2017.