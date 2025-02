“Música d’alçada” és la imatge del FeMAP 2025

Cartell del FeMAP 2025, obra d’Ivon Navarro Varas (FeMAP)

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ja té imatge per a la seva catorzena edició. Seleccionada a través de l’habitual concurs de cartells, la guanyadora ha estat Ivon Navarro Varas, de Molló, amb l’obra Música d’Alçada. L’autora ha escollit plasmar el patrimoni natural del Pirineu com a escenari impressionant que acull els concerts del Festival. També hi apareix la Flor de Sant Joan, emprada per l’oli de cop, un remei que no pot faltar a les llars del territori quan arriba l’estiu. Ha volgut posar en valor el patrimoni immaterial i cultural que les comunitats es transmeten generació rere generació.

En la convocatòria d’enguany s’han presentat una trentena de cartells, tots d’artistes originaris dels municipis que formen part del Festival. Les obres finalistes han estat: Els sons de la natura, de Mariona Vadrí, de Sort; Curdumella, de Queralt Albanell, de la Seu d’Urgell; Reflex a la vidriera, de Judith Gómez, d’Andorra la Vella; Ploma musical de gall fer, d’Erika Clarà d’Isil; i Amapolas, d’Anna Bogdanova, de Puigcerdà. Els cinc finalistes obtindran un passi per a dues persones per a tots els concerts de 2025 i un exemplar del CD del FeMAP.

El Festival continua apostant pel concurs de cartells com a recurs per tal d’estimular la creativitat i fomentar l’art del territori pirinenc. Ha seguit el mateix funcionament que l’any passat: dues propostes han estat escollides a través de votació popular a xarxes socials i quatre per un comitè format per representants dels municipis participants i membres del FeMAP. Posteriorment, ha tingut lloc la fase final, on el jurat ha decidit el cartell guanyador. Per a poder prendre una decisió, s’ha tingut en compte criteris d’originalitat, de composició, d’impacte visual, de claredat del missatge i l’ús d’elements relacionats amb el territori pirinenc, la seva cultura i la posterior aplicació a diferents suports.