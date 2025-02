Les nostres mascotes són perjudicials per a la natura?

Un gos sent acaronat (AMIC)

Són perjudicials per a la natura les nostres mascotes? Si més no això és el què ens va voler vendre aquest diumenge un senyor que, ubicat estratègicament al camí que baixa del refugi de Sorteny i amb una jaqueta del Parc com a única identificació, aturava a tots aquells que anaven acompanyats de gossos i sense demanar permís, els acoblava el detector per a verificar si duien xip.

Per educació vam estar escoltant tots els suposats perjudicis que comporta per a la reserva de la biosfera, deixar córrer uns minuts a un animaló que no arriba als 8 quilos de pes. Estoicament vam estar aguantant l’alliçonament, i el que pensàvem que era un advertiment, però, sense identificar-se en cap moment, l’home ens va allargar un full del seu bloc amb la capçalera del Comú d’Ordino, anunciant la “mòdica” sanció de 150 euros.

Segons ens va explicar, l’import correspon a la infracció de portar l’animal solt pel parc, però no pas perquè no anés lligat en aquell precís moment, sinó que havia comprovat que tot pujant l’havíem deixat fer quatre corredisses. I com ho havia pogut veure? Doncs, ni més ni menys per les imatges captades per un dron. Si amb l’import de la sanció ja ens vam quedar astorats, saber que en plena natura t’estan vigilant amb drons ens va fer esclatar d’indignació.

Cert que hi ha indicadors anunciant la presència de càmeres de videovigilància, però també n’hi ha d’altres que prohibeixen explícitament l’enlairament dels drons. I em demano… Poden fer ús d’aquest aparell per a sancionar, quan està expressament prohibit.

Tot plegat va durar fins que van arribar dues noies foranes amb la seva mascota i, ràpidament, va desviar la seva atenció. Les noies van rebre la noticia amb tanta incredulitat que, amb el gos deslligat, ens van avançar al cap d’uns minuts tot renegant del senyor del parc i, de passada, de tot el país.

Arribem a la caseta d’informació i ens aturem precisament a això, a buscar més informació, perquè encara no ens podem creure el què ens ha passat.

Coincidim amb una altra turista que no ha vist el senyal de “prohibit caravanes” que sembla que hi ha a la cruïlla de la carretera. Han entrat al pàrquing del Parc, han aparcat la caravana i han fet una excursió. Una sortida genial amb el dia que acompanyava, però sens dubte la sanció que els va caure els va esgarrar el dia. No ens va dir l’import de la multa, només que era superior a la nostra i no sé si el color que tenia la seva cara, era del sol, del reflex del seu anorac vermell o la indignació que se’l menjava. Vam pensar…. Aquests tampoc tornen!

Caldrà veure la legalitat de les sancions, però en qualsevol cas ens fa pensar que, potser, la temporada d’hivern no va tan bé com alguns voldrien.





Mercè Cañabate Vie