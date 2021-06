Movem Ordino insisteix en que s’acceptin les aportacions de la minoria

La consellera socialdemòcrata de Movem Ordino, Sandra Tudó, ha exposat que “em molesta que diguin que posem pals a les rodes, quan en tot moment ens hem ofert per poder treballar conjuntament“. Ho ha fet responent a unes manifestacions del cònsol major de la parròquia en què demanava més implicació de la minoria. En aquest sentit, Tudó ha demanat que se’ls pugui entregar la documentació amb més temps per així treballar-la millor i poder fer aportacions “més elaborades“. Així mateix, ha exposat que les comissions sectorials tenen un caràcter informatiu i considera que “hi hauria d’haver més treball al darrere“.

La sessió del Consell de Comú d’Ordino d’aquest dijous ha estat marcada per la declaració de la majoria exposant el comportament de l’altre conseller de la minoria. Per a Tudó, la sessió “és trista, no és positiva i no transmet els valors que han de tenir els polítics i la gent que vol treballar pel poble”. En aquest sentit, la consellera socialdemòcrata ha opinat que tenen responsabilitat tant la majoria com la minoria, doncs els primers han de permetre “entrar a la minoria en el treball dels comuns”, i els segons “han de fer la feina que han de fer“. I això s’aconsegueix amb transparència, disposar de la documentació amb temps suficient per a poder-la treballar i voluntat per reconèixer les idees bones, provinguin d’on provinguin, per a tirar-les endavant, ha explicat Tudó.